Fossano, a San Sebastiano giovani pescatori protagonisti al memorial "F.lli Martini"

Sono arrivati da diverse località della Granda per vivere un pomeriggio all’insegna dello sport, della pesca e del contatto con la natura. Protagonisti del Memorial F.lli Martini, disputato a San Sebastiano, sono stati soprattutto i tanti bambini e ragazzi che si sono cimentati nella cattura delle trote iridea appositamente immesse nel canale.

A coordinare l’iniziativa è stata l’associazione di pesca Mondo Nuovo, sotto la regia del suo presidente e istruttore federale Valerio Bertaina, che ha accompagnato i giovani partecipanti durante tutta la manifestazione.

"È stato un bel pomeriggio di sport – racconta Bertaina – iniziato alle 14,30 e terminato intorno alle 19,30-20. I bambini erano accompagnati da genitori, nonni e parenti, che al termine ci hanno ringraziato per il lavoro che facciamo. Sono iniziative importanti perché permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla natura e di trascorrere qualche ora all’aria aperta, distogliendoli da Playstation e telefonini".

Il clima è stato quello di una vera festa, con entusiasmo e partecipazione fino all’ultima cattura. Non c’erano premi in palio per i vincitori: l’obiettivo principale era infatti quello di stare insieme e vivere una giornata di sport e divertimento. Tuttavia, nessuno è tornato a casa a mani vuote. A chi ha raggiunto il traguardo minimo di cinque catture sono state assegnate le trote pescate, mentre i tre partecipanti più fortunati hanno ricevuto anche una canna da pesca.

Un riconoscimento speciale è andato ai due partecipanti più piccoli: Federico D’Agostino e Mia Ennas, entrambi di appena 6 anni, ai quali è stata consegnata una targa ricordo.

Il Memorial F.lli Martini si è così trasformato in un’occasione di aggregazione capace di coinvolgere non soltanto i giovani pescatori, ma anche le loro famiglie, che hanno seguito con entusiasmo le varie fasi della manifestazione.

Al termine dell’evento gli organizzatori hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata, agli sponsor, all’associazione Mondo Nuovo, agli organizzatori e ai numerosi volontari che hanno messo a disposizione tempo ed energie.

Un grazie particolare va infine alle famiglie, che hanno risposto numerose all’invito, confermando quanto iniziative di questo tipo possano rappresentare un prezioso momento di incontro, educazione ambientale e condivisione attraverso lo sport.