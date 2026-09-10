Il servizio prevenzione infortuni dell'Asl Cn2 invita al convegno nazionale "Coltivare sicurezza"

Venerdì 2 ottobre l'Auditorium della Fondazione Ferrero di Alba (via Vivaro 49) sarà sede del convegno nazionale "Coltivare sicurezza: agricoltura e selvicoltura tra tutela del lavoro e valorizzazione del territorio d'eccellenza".

L'incontro, organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, riunirà i principali referenti nazionali e regionali della prevenzione e della ricerca scientifica relativi al mondo agricolo. Il programma affronta temi strategici per il comparto: sicurezza delle macchine agricole, innovazione tecnologica, rischio climatico, sorveglianza sanitaria, droni in agricoltura, esperienze regionali e comunità di pratica.

Il convegno, realizzato sotto la direzione del dottor Giuseppe Calabretta (direttore SPreSAL ASL CN2) e la responsabilità scientifica della dottoressa Marisa Saltetti (tecnico della prevenzione SPreSAL ASL CN2), analizzerà, con interventi e tavole rotonde, come proteggere chi lavora la terra, valorizzando identità, sicurezza e futuro dei territori agricoli.

L'evento eroga crediti ECM ed è accessibile previa prenotazione sulla piattaforma www.formazionesanitapiemonte.it

Per informazioni: 0173-316927 – spresal@aslcn2.it .



