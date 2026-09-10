Mezzo pesante in fiamme sulla A6, riaperta la carreggiata per Torino

Autostrada dei Fiori, concessionaria della tratta A6 Torino-Savona, informa che alle ore 6 di questa mattina è stata riaperta al traffico, su una sola corsia, anche la carreggiata in direzione Torino, nel tratto compreso tra l’interconnessione con l’A10 Genova-Savona e lo svincolo di Altare.
La riapertura è stata resa possibile grazie al lavoro ininterrotto dei tecnici e delle maestranze, impegnati per tutta la notte nelle operazioni di ripristino dei danni causati dall’incendio.
Nel corso dell’intervento sono state sostituite le barriere di sicurezza laterali danneggiate dall’evento. Proseguono, invece, le attività di rifacimento della pavimentazione sulla corsia interessata dall’incendio.
Entro la mattinata sarà possibile ripristinare la viabilità nella tratta Savona-Altare secondo la configurazione prevista: una corsia per senso di marcia sulla carreggiata in direzione Torino e chiusura della carreggiata in direzione Savona, necessaria per consentire la riattivazione dei cantieri.