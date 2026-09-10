Ostana e Castagnole delle Lanze: il Piemonte dei borghi fa rete al Festival nazionale

Due territori diversi, due paesaggi, due identità forti. Ma soprattutto una stessa idea di comunità. È questo il Piemonte che Ostana e Castagnole delle Lanze hanno portato a Sammichele di Bari, in Puglia, dove dal 4 al 6 settembre si è svolto il XVIII Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, appuntamento che ogni anno riunisce amministratori, operatori e comunità dei piccoli centri italiani.

Ostana, ai piedi del Monviso, ha rappresentato il Piemonte alpino, con la sua cultura occitana, il paesaggio montano e il percorso di rinascita di un piccolo borgo che ha saputo trasformare fragilità e marginalità in nuove opportunità.

Castagnole delle Lanze ha portato invece il volto delle colline piemontesi, quello del paesaggio vitivinicolo, delle tradizioni e di una comunità profondamente legata alla propria terra.

Due realtà che, insieme, raccontano bene la ricchezza e la varietà del Piemonte.

Essere un Borgo più bello d'Italia non significa semplicemente possedere una qualifica o una targa. "Un borgo non è una targa. È uno stile di vita - dicono i referenti - È una comunità che si riconosce nel proprio territorio, che conserva tradizioni ma non rinuncia all'innovazione, che sa accogliere e creare relazioni. È la capacità di trasformare il patrimonio culturale e paesaggistico in occasioni di sviluppo, lavoro e qualità della vita".

Ed è proprio il tema della rete ad assumere un'importanza sempre maggiore.

I piccoli comuni, da soli, spesso hanno risorse limitate e difficoltà comuni: lo spopolamento, la riduzione dei servizi, la necessità di attrarre giovani e visitatori, la manutenzione del territorio. Insieme possono invece condividere competenze, progettualità e opportunità, costruendo una capacità di rappresentanza molto più forte.

La nascita dell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia del Piemonte va in questa direzione: creare una rete regionale tra i borghi, mettendo in comune esperienze e progettualità e rafforzando la capacità di promuovere il Piemonte come destinazione fatta di territori autentici, paesaggi e comunità.

La presenza di Ostana e Castagnole delle Lanze al Festival nazionale è stata quindi qualcosa di più di una vetrina.

"È stata un'occasione per incontrare altri borghi, - dicono i rappresentanti di Ostana e Castagnole delle Lanze - confrontarsi con esperienze diverse e capire come realtà anche molto lontane possano affrontare problemi simili e, soprattutto, costruire insieme nuove opportunità.

Dalle montagne alle colline, il Piemonte ha dimostrato di avere tante storie diverse da raccontare. Ma per farle conoscere e valorizzarle davvero serve sempre più coesione, capacità di collaborare e orgoglio per ciò che siamo. Perché la bellezza, da sola, non basta. Un borgo vive se c'è una comunità che lo abita, lo cura e lo fa evolvere.

I borghi – concludono i referenti - sono uno stile di vita. E se imparano a fare rete, possono diventare anche una straordinaria idea di futuro".