"Un giardino per la comunità": a San Rocco Castagnaretta l'apericena della Cooperativa Emmanuele

Mercoledì 16 settembre, a partire dalle ore 18.30, l'area verde della Cooperativa Sociale Emmanuele in via Fontanelle 6 a San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, ospiterà l'evento aperto a tutti "Un giardino per la comunità – Quattro chiacchiere e un apericena insieme".

L'iniziativa rappresenta il proseguimento del percorso avviato in primavera con il progetto "Coltiviamo Comunità – un orto sociale urbano per l'inclusione e la sostenibilità", finanziato dalla Fondazione Crc per recuperare un'area dismessa del quartiere. Proprio qui, ad aprile, gli studenti dell'Istituto Agrario "Virginio-Donadio" di Cuneo e gli operatori della cooperativa hanno messo a dimora piantine di fragole, lamponi e mirtilli, dando vita al frutteto e al progetto "Piccoli frutti di prossimità" (foto).

Il programma si aprirà alle ore 18.30 con il racconto dell'origine del giardino e un dibattito sulla cura condivisa dello spazio, con gli interventi dei docenti dell'Iis Virginio Donadio e la presentazione dell'esperienza di Csa Cresco – Comunità di Supporto all'Agricoltura della Val Varaita. A seguire, alle ore 20.00, si terrà l'apericena di comunità gratuito curato dall'Azienda Agricola Spicantò.