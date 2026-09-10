Concluse a Racconigi le riprese per il contest tv "Il Borgo dei Borghi"

Nei giorni scorsi una troupe della Rai è arrivata a Racconigi per le riprese della competizione televisiva "Il Borgo dei Borghi": i luoghi e le persone coinvolte restano ancora un segreto, ma si potranno scoprire guardando il programma, che andrà in onda dal 18 ottobre ogni domenica pomeriggio all'interno del "Kilimangiaro" su Rai 3.

"Il regista e gli operatori sono rimasti particolarmente soddisfatti delle riprese e colpiti dal nostro patrimonio architettonico e naturalistico e, soprattutto, dalla passione delle persone coinvolte", commenta il consigliere Andrea Pettiti.

Il format "Il Borgo dei Borghi" mette in gara alcuni dei borghi più belli d'Italia, che si sfideranno fino alla domenica di Pasqua, quando sarà eletto il vincitore della 14ª edizione del programma. Racconigi sarà l'unico Comune a rappresentare il Piemonte.

"I racconigesi coinvolti nelle riprese hanno dimostrato, come sempre, grande entusiasmo nel raccontare il proprio territorio. Si percepiva chiaramente la voglia e il piacere di far conoscere al resto d'Italia, e a chi seguirà la trasmissione, le tante qualità della nostra città", aggiunge Pettiti.

Si ricorda che in primavera la competizione entrerà nella fase del voto. Per partecipare è necessario essere iscritti a RayPlay: il Comune invita tutti gli interessati a registrarsi fin da subito, perché visto l'intenso flusso di voti sarà impossibile iscriversi durante le settimane di votazione.

"Si tratta di una grande occasione per far conoscere Racconigi in tutta Italia e anche oltre. La presenza sulle reti nazionali Rai darà sicuramente una bella visibilità alla nostra città e ci auguriamo che questa esperienza possa dare un ulteriore impulso al turismo. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere Racconigi: sarebbe davvero una grande soddisfazione riuscire a vincere", conclude il consigliere con delega al turismo Domenico Annibale.