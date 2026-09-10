A Dogliani una giornata di sport per provare nuove discipline: sabato 19 settembre torna "Sport in Piazza"

Sabato 19 settembre dalle ore 14 agli impianti sportivi di Via Chabat a Dogliani ci sarà Sport in piazza. Un’occasione unica e ideale per avvicinare grandi e piccini all'attività sportiva e allo spirito di crescere e migliorarsi nello sport. Questo è il significato e allo stesso tempo l'obiettivo della manifestazione: riscoprire la genuinità dello spirito sportivo di gruppo ed individuale, l'educare i giovani al sano principio della competitività nello sport e dell'agonismo, sempre nel pieno rispetto di compagni e avversari.

La giornata dello sport vuole così essere momento d'incontro per tutta la comunità, una giornata dove associazioni sportive e popolazione potranno confrontarsi e mettersi in gioco provando attivamente sport che incuriosiscono o a cui piacerebbe partecipare.

Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 14.00, presso gli impianti sportivi in Via Chabat, dimostrazioni sportive con esibizioni e partite di pallavolo, calcio, tennis, basket, pallone a pugno e tanti altri sport da scoprire.

Al tuo arrivo ricordati di ritirare la tessera per collezionare i punti provando i vari sport e poter così partecipare a fine giornata all’estrazione di ricchi premi.

Tanti sport da provare, giocare, scoprire per ricordare che alla fine l’importante è partecipare.

PER INFORMAZIONI: tel. 0173.70107