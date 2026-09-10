Bra, domenica 20 settembre gita a Boca e Arona con il Santuario della Madonna dei fiori

Sono aperte le iscrizioni per la "Gita del Santuario", che a Bra è un sempre appuntamento molto atteso, dopo i giorni intensi che hanno portato alla festa patronale della Madonna dei fiori.

Quest'anno si parte domenica 20 settembre alla volta di Boca e Arona per un itinerario che intreccia spiritualità e paesaggi mozzafiato.

Il ritrovo è fissato per le ore 7.15, presso il Santuario Madonna dei fiori, con partenza in pullman alle 7.30. Dopo un viaggio panoramico, il gruppo raggiungerà il Santuario "SS. Crocifisso" di Boca, un luogo ricco di storia e devozione, dove alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa. Un momento di raccoglimento comunitario prima di tuffarsi nella seconda parte della giornata.

Terminata la funzione, infatti, il pullman si dirigerà verso Arona, perla del Lago Maggiore. Qui i partecipanti avranno tempo libero per il pranzo: chi vorrà potrà optare per un pranzo al sacco, magari godendosi una vista spettacolare, oppure scegliere uno dei ristoranti tipici che costellano il lungolago.

Il pomeriggio sarà all'insegna della libertà, si potrà visitare il centro storico di Arona o semplicemente passeggiare lungo le rive del lago, lasciandosi cullare dall'atmosfera tranquilla del luogo.

Si ripartirà per Bra alle ore 18 circa. Il viaggio di ritorno prevede una sosta in autogrill per la cena, con rientro stimato tra le ore 21.30 e le 22.

Il costo dell'intera giornata è di 22 euro a persona, con iscrizioni e versamento della quota entro il 15 settembre, presso la sacrestia o nei locali degli oggetti religiosi. Che state aspettando?

Informazioni ai numeri 347/6413219 (Maria Teresa) oppure al 347/1106091 (Cicci).