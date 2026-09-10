Nuova legge elettorale, archiviato il ballottaggio, si riapre la discussione sulle preferenze anche per i capilista

A fine mese vedremo se la nuova legge elettorale denominata “Stabilicum” o “Melonellum” sarà approvata: solo allora si conosceranno nel dettaglio le modalità con cui si voterà alle prossime elezioni politiche nazionali, siano esse in primavera o nell’autunno 2027.

Se così non fosse - se cioè la legge non dovesse essere approvata per mancata intesa tra i partiti di governo - non ci sarebbe altra via d’uscita che la crisi di governo, lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne ancora prima della fine dell’anno o nel mese di gennaio.

La discussione attualmente in corso al Senato continua a registrare un serrato braccio di ferro tra i partiti di governo e quelli di opposizione.

La votazione a Palazzo Madama, che non prevede il voto segreto e mette quindi al riparo la maggioranza dal rischio dei franchi tiratori - cosa che era avvenuta a luglio a Montecitorio - è calendarizzata per martedì 15 settembre.

Il testo torna poi alla Camera in seconda lettura il 28 settembre per l’approvazione definitiva.

Alcuni punti fermi sembrano emergere nonostante perdurino divergenze, perplessità e dubbi di Costituzionalità.

Proviamo a capire quali sono le principali novità che si prospettano, per quel che se ne sa oggi e nel momento in cui la discussione è ancora in corso.

Il testo proposto dal governo cancella i collegi uninominali maggioritari previsti dal precedente modello, cosiddetto “Rosatellum”.

In provincia di Cuneo, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, erano due: uno, quello di Cuneo, che geograficamente copriva gran parte del territorio cuneese; l’altro, che ricomprendeva l’area albese e sconfinava nella provincia di Asti.

Si torna dunque al modello proporzionale che prevede l’assegnazione dei seggi interamente sui collegi plurinominali - nel nostro caso Cuneo-Asti-Alessandria -, nei quali i partiti presentano le proprie liste di sei candidati.

La discussione in atto riguarda le preferenze: ne sono ipotizzate tre di cui almeno una di genere.

Fino a ieri sembravano “bloccati” i capolista, ora anche questo tema torna ad essere oggetto di discussione.

È previsto un premio di 35 seggi al Senato (e 70 alla Camera) assegnato alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti validi a livello nazionale.

Questa soglia pare confermata, mentre è stata definitivamente accantonata l’ipotesi del ballottaggio.

Giuristi e opposizioni evidenziano che un premio assegnato con il 42% dei consensi potrebbe alterare eccessivamente il rapporto tra voti reali e seggi in Parlamento (portando la maggioranza a circa il 55%), esponendo la legge al rischio di bocciatura da parte della Corte Costituzionale.

Dal governo si ribatte che l’obiettivo è dare stabilità ai governi, nonostante permangano divisioni interne alle forze di governo e il braccio di ferro su preferenze e correttivi stiano allungando i tempi dell'iter e le insidie sul percorso siano ancora tante.