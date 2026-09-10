Piano per l'invecchiamento attivo 2026-2028: aperte fino al 2 ottobre le consultazioni online

Aperte fino a venerdì 2 ottobre le consultazioni online dei soggetti interessati alla Proposta di deliberazione n. 177 recante “Piano per l’Invecchiamento Attivo (P.I.A.) 2026-2028”. Lo ha deciso la Commissione Sanità, presieduta da Davide Zappalà, nel corso delle prime determinazioni sul provvedimento, presentato dall’assessore Maurizio Marrone.

La proposta, ha sottolineato Marrone, rappresenta lo strumento di programmazione regionale che guiderà nei prossimi tre anni le politiche e gli interventi dedicati alla popolazione anziana, in attuazione della legge regionale n. 17 del 2019 sulla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Il Piano mira a sostenere il benessere, l'autonomia e la qualità della vita delle persone senior, rafforzando le azioni di prevenzione e promuovendo una longevità attiva e partecipata. L'obiettivo è favorire l'inclusione sociale, contrastare solitudine ed emarginazione e valorizzare il contributo che gli anziani possono offrire alle comunità, riconoscendone il ruolo essenziale nella costruzione di una società più solidale, coesa e resiliente.

Sono intervenute per osservazioni le consigliere Monica Canalis (Pd) e Valentina Cera (Avs).

Alloggi Atc, verranno introdotte sanzioni nel regolamento

Introdotte le sanzioni nel regolamento per l’uso degli alloggi di edilizia sociale. Questa la novità proposta dall’assessore Maurizio Marrone nella seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava, nel regolamento che ha ricevuto parere preventivo favorevole sulle modalità di uso delle case popolari e delle parti comuni.

“Discipliniamo le condotte consentite e quelle vietate all’interno delle case ATC per le parti comuni e anche per la convivenza tra inquilini – ha spiegato l’assessore. Finalmente introduciamo la sanzione della decadenza, nel caso di condotte non consentite e reiterate. La speranza è di limitare i comportamenti incivili che danneggiano il decoro delle palazzine Atc, tipo gli atti di vandalismo, l’abbandono di rifiuti, gli atti di prepotenza e prevaricazione nei confronti degli altri inquilini. Lo scopo è che le nostre case popolari siano un luogo decoroso dove poter vivere. Case che non devono diventare dei ghetti, rischio concreto in alcuni territori”.

Sono intervenuti per chiarimenti Nadia Conticelli, Monica Canalis (Pd), Giulia Marro, Valentina Cera (Avs), Davide Zappalà (Fdi), Sarah Disabato (M5s).

Sempre a maggioranza è stato espresso il parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale, “Determinazione del trattamento economico degli organi delle Agenzie Territoriali per la Casa”.

Sono intervenute nel dibattito Gianna Pentenero (Pd) e Disabato, che considera eccessivo l’aumento delle indennità e lamenta la mancanza di confronto con l’assessore.