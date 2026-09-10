A Busca e Dronero iniziano i corsi dell’ASD Judo Valle Maira

Il judo è uno sport, certo, però per tanti bambini diventa anche una piccola scuola di vita. Sul tatami si corre, si gioca, si cade e si impara a rialzarsi. Si scopre il rispetto dell’avversario, si seguono le regole e si impara a stare insieme agli altri. Con il tempo arrivano equilibrio, coordinazione e sicurezza nei propri movimenti.

Con l’arrivo di settembre riparte anche l’attività dell’ASD Judo Valle Maira, che propone i propri corsi a Dronero e da quest'anno anche a Busca, coinvolgendo bambini e ragazzi a partire dai 3 anni.

A Dronero l’attività è iniziata lunedì 7 settembre e prosegue ogni lunedì, mercoledì e venerdì nella palestra di via Cuneo, sopra il supermercato IN’S.

Per i più piccoli, dai 3 ai 7 anni, c’è Judokando, dalle 17 alle 17.50. È il modo più semplice per entrare in palestra, conoscere il tatami e avvicinarsi al judo attraverso il gioco e il movimento.

Dalle 18 alle 19 tocca invece ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con Avvio al Judo. Dai 13 anni in avanti si può proseguire con il judo amatoriale o agonistico, con allenamenti dalle 19 alle 21.

Una proposta che accompagna quindi bambini e ragazzi durante la crescita: si può iniziare semplicemente per fare attività fisica e stare insieme, per poi decidere nel tempo se continuare per passione o provare anche l’esperienza delle gare.

Da lunedì 14 settembre si parte anche a Busca nella palestra del nuovo Polo Solastico, con appuntamenti il lunedì e il giovedì. Anche qui Judokando è dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni, dalle 17 alle 17.50, mentre Avvio al Judo accoglie i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, dalle 18 alle 19.

L’obiettivo dell’ASD Judo Valle Maira è soprattutto quello di avvicinare nuovi bambini e nuove famiglie a questo sport perché insieme a questo sport ci sono tante ore trascorse insieme, nuove amicizie e piccoli traguardi che, soprattutto quando si è giovani, hanno un valore che va ben oltre il risultato sportivo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito https://asdjudovallemaira.it/ oppure telefonare al 366 60 24 364.