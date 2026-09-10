Cuneo, nuovi attraversamenti pedonali rialzati su altipiano e frazioni

Sono quattro i nuovi attraversamenti pedonali rialzati realizzati nelle ultime settimane sul territorio comunale di Cuneo, nell’ambito del piano di interventi approvato dalla Giunta comunale lo scorso anno per migliorare la sicurezza della mobilità e rendere più sicuri gli spostamenti a piedi e in bici.

Due degli interventi hanno interessato via Momigliano, nel quartiere San Paolo, dove sono state realizzate due ampie piazze traversanti con l’obiettivo di moderare la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza per i residenti, a conclusione dell’intervento che aveva riguardato via Pavese, con due nuovi attraversamenti pedonali rialzati e due corsie ciclabili. L’intervento risponde anche alle richieste avanzate dal Comitato di quartiere e si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e messa in sicurezza della zona, che negli ultimi anni è stata interessata da diversi interventi a favore della mobilità pedonale e ciclabile.

I lavori sono stati inoltre completati in due frazioni: in via dell’Abbazia a San Benigno, in via Villata a San Pietro del Gallo e ancora prima a Roata Rossi in via del Portico, dove i nuovi attraversamenti rialzati contribuiranno a rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali e a favorire una maggiore moderazione della velocità in prossimità di abitazioni e parchi giochi.

Il programma proseguirà con nuovi interventi a San Rocco Castagnaretta, Spinetta e Roata Canale, con l’obiettivo di completare entro la fine dell’anno gli interventi previsti dal piano.

“Per quanto possano sembrare piccoli, – dichiarano il vicesindaco Luca Serale (Lavori Pubblici e Strade) e l’assessore Luca Pellegrino (Mobilità e Quartieri e Frazioni) – sono interventi importanti perché incidono concretamente sulla sicurezza di chi si muove ogni giorno sul nostro territorio. Sono opere che nascono anche dalle segnalazioni e dalle richieste dei cittadini e dei quartieri e che confermano l’impegno dell’Amministrazione per una viabilità più sicura, una mobilità sostenibile e spazi urbani più vivibili. Con questi lavori proseguiamo un programma già avviato, che riguarda non solo l’altipiano, ma anche le nostre frazioni, dove la sicurezza stradale rappresenta una priorità per i residenti”.