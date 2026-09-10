Riprendono le attività del Panathlon Club Cuneo: tra il ritrovo al Golf Club Boves e nuove borse di studio

Giovedì 17 settembre i soci del Panathlon Club Cuneo si ritroveranno al Golf Club Boves dove i soci Umberto Fino, presidente della struttura, e Giuliana Viale, consigliera del club, guideranno i presenti alla scoperta dell'impianto sportivo prima dell'incontro conviviale.

Nel mese di settembre prenderanno inoltre il via due iniziative promosse con il supporto logistico dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

La prima riguarda il bando per il progetto "Studio e Sport", giunto alla 28ª edizione: il consiglio direttivo ha deliberato l'aumento da quattro a sei borse di studio per premiare un numero maggiore di giovani talenti.

La seconda iniziativa è la 2ª edizione degli incontri con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo "Gli Adolescenti e il loro inserimento sociale attraverso lo sport", tema già al centro del poster presentato dal club cuneese a Gand, in Belgio, durante l'assemblea internazionale del Panathlon International a giugno.

Nel frattempo il governatore Maurizio Nasi ha confermato l'assegnazione delle borse di studio "Attilio Bravi" 2024-2025 alle giovani studentesse e atlete Noemi Sclerandi e Matilde Giordano, già premiate in passato nel progetto "Studio e Sport". La cerimonia di consegna si terrà sabato 10 ottobre a Orta San Giulio, in provincia di Novara, durante l'assemblea ordinaria dell'Area 3 Piemonte e Valle d'Aosta.

In quella stessa occasione il socio e past president Sergio Levico riceverà il "Riconoscimento del Governatore 2026".

Infine, il Panathlon International ha comunicato che tutti i soci riceveranno una nota via email per scaricare la propria tessera personale in formato digitale.