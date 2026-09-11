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Attualità | 11 settembre 2026, 17:51

La giornalista saluzzese Camilla Nata nuovo volto di Rainews24

Una carriera professionale partita negli anni ‘90 dal territorio

La giornalista Camilla Nata da agosto nella squadra di Rainews24,

La giornalista Camilla Nata da agosto nella squadra di Rainews24,

Camilla Nata, saluzzese, è entrata da fine agosto a far parte della squadra di Rainews24, il canale “all news” della Tv di Stato, nuovo volto nei notiziari delle 7, 9 e 11.

Una professionalità la sua, che si è formata nel corso degli anni a partire dagli anni ‘90 proprio dal territorio, in emittenti locali: Telealpi e Quarta Rete TV per arrivare a Stream e successivamente a Rai Uno.

Della rete ammiraglia Rai è stata a lungo inviata e conduttrice in programmi di intrattenimento e divulgazione, come di informazione giornalistica. Tra i programmi "La Vita in Diretta", "Storie Italiane", "Italia che vai", "Festa Italiana" e "Unomattina".

Prima di entrare il 23 agosto scorso nel team giornalistico diretto da Federico Zurzolo, è stata per anni riferimento dellìinformazione regionale  TG3 Piemonte.

VB

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