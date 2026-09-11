La giornalista saluzzese Camilla Nata nuovo volto di Rainews24

Camilla Nata, saluzzese, è entrata da fine agosto a far parte della squadra di Rainews24, il canale “all news” della Tv di Stato, nuovo volto nei notiziari delle 7, 9 e 11.

Una professionalità la sua, che si è formata nel corso degli anni a partire dagli anni ‘90 proprio dal territorio, in emittenti locali: Telealpi e Quarta Rete TV per arrivare a Stream e successivamente a Rai Uno.

Della rete ammiraglia Rai è stata a lungo inviata e conduttrice in programmi di intrattenimento e divulgazione, come di informazione giornalistica. Tra i programmi "La Vita in Diretta", "Storie Italiane", "Italia che vai", "Festa Italiana" e "Unomattina".

Prima di entrare il 23 agosto scorso nel team giornalistico diretto da Federico Zurzolo, è stata per anni riferimento dellìinformazione regionale TG3 Piemonte.