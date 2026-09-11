Levaldigi, Lucia Gaude compie 100 anni

Nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, l'Amministrazione comunale di Savigliano ha portato i propri auguri a Lucia Gaude, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni presso la casa di riposo "F.lli Ariaudo" di Levaldigi.

Per la signora Lucia – nata a Santena l'11 settembre 1926 – è stato organizzato un momento conviviale a cui hanno preso parte il sindaco Antonello Portera, il vicesindaco Federica Brizio, il personale e gli ospiti della struttura ed i parenti della festeggiata.

«Mia madre è lucidissima e in salute – racconta il figlio Giuseppe –. È originaria di Santena. Negli anni si è spostata a Torino per motivi lavorativi di mio padre e poi, dodici anni fa, rimasta vedova, ha raggiunto me in provincia di Cuneo, a Levaldigi. Nel corso della sua vita ha sempre accudito la propria famiglia». «I cent'anni – aggiunge – non se li sente e non li dimostra. La "F.lli Ariaudo" è molto ben organizzata, vi si trova bene».



