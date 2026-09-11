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Attualità | 11 settembre 2026, 17:52

Levaldigi, Lucia Gaude compie 100 anni

Momento conviviale alla casa di riposo "F.lli Ariaudo" per l'ospite nata l'11 settembre 1926

Levaldigi, Lucia Gaude compie 100 anni

Nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, l'Amministrazione comunale di Savigliano ha portato i propri auguri a Lucia Gaude, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni presso la casa di riposo "F.lli Ariaudo" di Levaldigi.

Per la signora Lucia – nata a Santena l'11 settembre 1926 – è stato organizzato un momento conviviale a cui hanno preso parte il sindaco Antonello Portera, il vicesindaco Federica Brizio, il personale e gli ospiti della struttura ed i parenti della festeggiata.

«Mia madre è lucidissima e in salute – racconta il figlio Giuseppe –. È originaria di Santena. Negli anni si è spostata a Torino per motivi lavorativi di mio padre e poi, dodici anni fa, rimasta vedova, ha raggiunto me in provincia di Cuneo, a Levaldigi. Nel corso della sua vita ha sempre accudito la propria famiglia». «I cent'anni – aggiunge – non se li sente e non li dimostra. La "F.lli Ariaudo" è molto ben organizzata, vi si trova bene».


 

c.s.

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