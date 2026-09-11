Carabinieri e Esercito protagonisti della Festa del centenario e della seconda corsa benefica “Run 32”

Fossano ancora in prima linea col suo ricco calendario di settembre. Dopo la tre giorni del primo Raduno interregionale Anfi della settimana scorsa e la visita al Castello degli Acaja del divulgatore scientifico Alberto Angela, sarà la volta dell’atteso centenario festeggiato dall’Associazione Nazionale Carabinieri - ANC, sezione Chiaffredo Bergia, del presidente Giorgio Vignolo. La festa durerà praticamente un’intera giornata, partendo dalle prime ore del mattino, per poi protrarsi sino a sera nella Concattredale di Santa Maria e San Giovenale.

Il programma del 12 settembre prevederà il ritrovo dei partecipanti alla sede dell’ANC di via Oriana Fallaci, 7, all’interno di Cascina Sacerdote, tra le 9.30 e le 9.45. A seguire, alle 10, l’inizio ufficiale della celebrazione del centenario, con l’inaugurazione della sede e l’intitolazione della sala operativa principale al maresciallo Mario D’Orfeo, operativo al comando di Villanova d’Asti, scomparso sei anni fa.

Successivamente avverrà il trasferimento dell’Arma al Bastione, dove partirà il corteo fino in piazza Castello, accompagnati dalla Filarmonica Arrigo Boito e dai mezzi storici del G.A.S.A. (Gruppo Auto Storiche dell’Arma) di Canale d’Alba. Giunti al Castello degli Acaja, la manifestazione proseguirà in piazza anche in presenza di altri mezzi storici e gli Sbandieratori Principi d’Acaja, sempre insieme alla Filarmonica Arrigo Boito, per esibirsi in due momenti di intrattenimento. Vi sarà inoltre il pranzo allestito all’interno del Castello, al prezzo popolare di 30 euro per gli interessati.

Gran finale alle 18.30 con la santa messa concelebrata dal vescovo fossanese Piero Delbosco e dal cappellano militare don Diego Maritano, seguita ancora alle 21, sempre in Duomo, dal “Concerto di cori” delle corali Emsemble vocale Vox Cardis di Fossano, Coro Cai Albino Bonavita e il Gruppo Corale Eiminal.

Forte del successo riscosso lo scorso anno, sempre sabato 12, il corpo militare del 32° Reggimento Genio Guastatori rinnoverà il proprio impegno solidale a favore di chi si trova in situazioni di maggiore bisogno, promuovendo la 2° edizione della "Run 32”. Anche per questa edizione, l'intero ricavato dell'iniziativa andrà all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) e della Onlus La Favola di Marco (della presidente Silvia Errico), realtà in aiuto dei bambini che opera con impegno e sensibilità a favore di importanti finalità solidaristiche.

Una manifestazione che, come specificato dal capitano Pasquale Soprano, prevederà la corsa con inizio alle ore 16.30 e la camminata delle 17.30 da largo Eroi. Immancabile il passaggio nella caserma "Dalla Chiesa", quartier generale del Reggimento.