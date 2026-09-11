Alba: workshop, corsi di formazione e uno job speed date per i giovani disoccupati

Offrire ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo del lavoro, rafforzare le proprie competenze e favorire l'incontro con le aziende del territorio. È questo l'obiettivo delle due nuove iniziative nell'ambito di A.GI.LA. – Ambiente Giovani Lavoro, il progetto promosso dall'Assessorato al Protagonismo Giovanile di Alba, insieme a una ricca rete di enti del territorio, e finanziato dalla Regione nell'ambito del "Bando Piemonte per i Giovani".

«Con queste nuove opportunità vogliamo offrire ai nostri giovani risposte concrete e strumenti operativi per affrontare con maggiore sicurezza e consapevolezza le sfide del mercato del lavoro», dichiara Lucia Vignolo, l'Assessora al Protagonismo Giovanile del Comune di Alba. «Rafforzare le competenze fisiche e digitali, comprendere le dinamiche aziendali e mettersi in gioco tramite il contatto diretto con le imprese locali rappresenta un investimento fondamentale per la crescita dei singoli e dell'intero nostro territorio».

Il primo appuntamento è il Workshop di orientamento "Le diverse tipologie di lavoro e le skills personali utili e spendibili", un percorso di formazione gratuito rivolto a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il percorso prevede 5 incontri in orario mattutino, per un totale di 12 ore, realizzati in presenza nella Sala dello Sport di via Manzoni 8/b ad Alba, dalle ore 10 alle 12.30, con l'eccezione dell'ultimo incontro, che si concluderà alle ore 12.

Gli incontri, condotti da orientatori esperti, saranno dedicati all'approfondimento delle principali strategie per affrontare la ricerca del lavoro e alla costruzione del proprio percorso professionale.

Il programma toccherà diversi temi: dalla conoscenza delle tipologie di lavoro e delle proprie competenze alla definizione del progetto professionale; dalla redazione del curriculum vitae alla ricerca attiva del lavoro; dal personal branding alla preparazione del colloquio, fino ai temi dell'educazione finanziaria, con particolare attenzione a busta paga, autoimprenditoria e gestione del denaro.

Gli incontri si terranno nelle giornate del 21, 23, 28 e 30 settembre e 2 ottobre.

Nel mese di ottobre il percorso proseguirà con il corso altamente strutturato di 50 ore intitolato "Nuove Competenze per il Lavoro", finalizzato all'acquisizione di conoscenze pratiche ed abilità professionali richieste dal tessuto economico locale.

A coronamento del progetto si terrà infine lo JOB SPEED DATE, un momento di fondamentale rilevanza pensato per creare un'opportunità concreta di incontro tra i partecipanti ed i rappresentanti delle aziende del territorio alla ricerca di personale. Maggiori dettagli su modalità e svolgimento verranno comunicati prossimamente sui canali ufficiali.

Tutte le attività svolte nell'ambito del progetto A.GI.LA. sono completamente gratuite. Per informazioni, aggiornamenti e iscrizioni è possibile consultare i canali ufficiali: la pagina Instagram e facebook (@agila_progetto)