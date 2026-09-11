Innovazione al “Delpozzo” di Cuneo: dall’intelligenza artificiale ai circuiti con i limoni, parte il progetto “STEM e IA”

Ampia partecipazione e aula magna gremita all'IIS "Mario Delpozzo" di Cuneo per l'incontro del 9 settembre scorso, dedicato alle nuove frontiere della didattica, all'applicazione della riforma degli istituti tecnici e al potenziamento delle competenze scientifiche. L'evento, seguito da un folto pubblico di studenti, genitori e insegnanti sia in presenza che in diretta streaming, è stato l'occasione per svelare un'innovativa proposta formativa che prenderà il via nel prossimo anno scolastico 2026/2027.

Si tratta del percorso “STEM e IA”, un modulo pomeridiano sperimentale della durata di 30 ore rivolto alle classi seconde, ideato e curato dai docenti Paolo Macagno e Daniele Lerda. L'obiettivo primario del corso è consolidare le competenze di base, fornendo ai ragazzi le chiavi di lettura necessarie per affrontare con successo le materie tecnico-scientifiche del triennio finale.

La didattica si baserà su un approccio fortemente pratico e interdisciplinare. Tra le attività laboratoriali proposte figurano la costruzione di circuiti elettrici, la realizzazione di una batteria energetica a base di limone, la programmazione di un semaforo intelligente e l'uso pratico di vari sensori. Parallelamente all'hardware, grande spazio sarà dato al digitale e all'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale: gli studenti impareranno a verificare le fonti, riconoscere la disinformazione in rete e analizzare i limiti e gli eventuali errori generati dai modelli di IA.

Rinnovato anche il sistema di verifica: niente voti numerici tradizionali. La valutazione prenderà in esame la partecipazione attiva degli studenti, il loro spirito critico e la capacità di collaborare con le tecnologie emergenti per la risoluzione di problemi complessi.