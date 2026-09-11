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Sport | 11 settembre 2026, 10:29

ANA Mondovì protagonista ai Campionati Italiani di MTB: ottimi piazzamenti a Cesiomaggiore

Alla competizione hanno preso parte circa 400 atleti, provenienti da 37 Sezioni ANA italiane, che si sono confrontati su un impegnativo percorso di 20 chilometri

ANA Mondovì protagonista ai Campionati Italiani di MTB: ottimi piazzamenti a Cesiomaggiore

Domenica 6 settembre si sono svolti a Cesiomaggiore, nel territorio di Feltre, i Campionati Italiani ANA di Mountain Bike (MTB), riservati alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini.

Alla competizione hanno preso parte circa 400 atleti, provenienti da 37 Sezioni ANA italiane, che si sono confrontati su un impegnativo percorso di 20 chilometri.

A rappresentare il Gruppo Sportivo ANA Mondovì sono stati cinque atleti, protagonisti di una prova complessivamente molto positiva.

Nella categoria Aggregati, Giacomo Toselli ha conquistato un ottimo quarto posto, seguito da Guglielmo Giuliano, classificatosi ottavo, e da Pietro Gavotto, che ha chiuso la gara al 23° posto.

Nella categoria Alpini, invece, Danilo Perano ha ottenuto un prestigioso quinto posto, mentre Alberto Vago si è classificato 20°.

Buono anche il risultato complessivo della formazione monregalese: l’ANA Mondovì ha infatti ottenuto l’ottavo posto nella categoria Aggregati e il 18° posto nella categoria Alpini.

"Ottimo il risultato, vista la presenza di atleti di altissimo livello. Un ringraziamento speciale va alla Sezione ANA Mondovì, che ci sostiene e ci permette di essere presenti alle varie competizioni", commenta Renzo Ferrero, referente dello sport dell’ANA Mondovì.

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