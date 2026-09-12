Interventi sul territorio a Sale Langhe, il Comune ringrazia gli operai forestali della Regione Piemonte

Importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza sono stati recentemente realizzati sul territorio comunale grazie al lavoro della squadra 95 degli operai forestali della Regione Piemonte, guidata dal direttore Riccardo Costa.

A nome dell'Amministrazione comunale, il sindaco Andrea Mozzone ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla squadra per le numerose attività svolte, con particolare riferimento alla pulizia e alla messa in sicurezza di diversi tratti degli alvei dei torrenti, oltre alla sistemazione e alla manutenzione di alcuni tratti della rete di sentieri boschivi.

"Questi interventi – sottolinea l'Amministrazione comunale – sono fondamentali per i Comuni, che diversamente non avrebbero la possibilità di effettuarli. Per questo desideriamo ringraziare la squadra 95 e il direttore Riccardo Costa per il lavoro svolto sul nostro territorio. Un ringraziamento anche alla gentilezza, alla professionalità e allo spirito collaborativo con cui gli operai affrontano ogni intervento, dimostrando grande attenzione alle esigenze del territorio e delle comunità locali".