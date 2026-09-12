Castagnito, domenica all’insegna di "Sport in Piazza": oltre 15 discipline per bambini e ragazzi

Tutto pronto a Castagnito per la nuova edizione di "Sport in Piazza", la manifestazione promossa dal Comune e dedicata al divertimento e alla promozione dell'attività fisica tra i più giovani. L'appuntamento è in programma domenica 13 settembre, a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.00.

L'area di piazza 1° Maggio e il prato circostante verranno allestiti grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio per consentire a bambini e ragazzi di cimentarsi gratuitamente in più di 15 discipline sportive e amatoriali. Una giornata all'insegna della condivisione e del gioco all'aria aperta.

Al termine del pomeriggio, tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio e potranno concorrere all'estrazione finale di una bicicletta messa in palio dagli organizzatori.