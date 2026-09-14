Montagna, un errore può costare caro: un documentario insegna come prevenirlo

Preparazione, attrezzatura e consapevolezza. In montagna non si improvvisa. Un errore, una valutazione sbagliata o un equipaggiamento inadeguato possono trasformare un'escursione in un'emergenza.

È da questa consapevolezza che nasce "In montagna con gli esperti", il documentario della videomaker cuneese Tiziana Fantino, che sarà proiettato giovedì 17 settembre alle 21 alla scuola materna Autretti, in via Demonte 16, a San Rocco Castagnaretta.

Un anno di ricerca e riprese sulle Alpi Marittime, Cozie e Liguri, realizzato insieme agli esperti del CAI Piemonte, alle Guide alpine, al Soccorso Alpino e ad altri professionisti della montagna. Il risultato è un lavoro che, attraverso immagini e situazioni concrete, mette in evidenza i principali rischi che gli escursionisti possono incontrare e le strategie per prevenirli.

Fantino, che è anche Guida Escursionistica Ambientale e socia CAI, ha voluto portare sul terreno le conoscenze necessarie per affrontare la montagna con maggiore consapevolezza: dalla scelta dell'attrezzatura alla preparazione, fino ai comportamenti corretti in caso di difficoltà.

Ampio spazio è dedicato anche al Soccorso Alpino Piemontese, del quale vengono mostrate tecniche operative e tecnologie utilizzate per intervenire rapidamente in caso di emergenza. Tra le immagini più spettacolari, quelle realizzate sul percorso attrezzato delle Sagnette, verso il Monviso, con il coinvolgimento dei tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Crissolo. E le immagini sulle pareti a strapiombo delle Alpi Liguri, con la Delegazione del Soccorso Alpino di Mondovì e con le Guide Alpine.

Il documentario si è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC di Cuneo in collaborazione con il CAI Regione Piemonte.

Alla serata parteciperanno: il presidente del Collegio delle Guide Alpine del Piemonte, Andrea Garelli e il Guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime, Erik Rolando, il consigliere provinciale e presidente della Scuola Autretti, Vincenzo Pellegrino.



