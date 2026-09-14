Si torna a scuola, oggi suona la prima campanella in Piemonte

Suona la prima campanella per gli studenti piemontesi. Lunedì 14 settembre prende ufficialmente il via l’ anno scolastico 2026/2027 e, in occasione del primo giorno di scuola, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori della Giunta regionale saranno presenti in diversi istituti del territorio per incontrare studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico.

A Mondovì alle 8 l’assessore Bongioanni sarà in visita la scuola media Anna Frank. A seguire ore 8:45, visita l'Istituto alberghiero Giolitti Bellisario;

A Busca ore 8, Polo scolastico, l’assessore Gallo partecipa all’inaugurazione dei nuovi spazi esterni;

A Rifreddo ore 9.15, piazza della Vittoria 28, il presidente Cirio e l’assessore Gallo, con il direttore dell'Usr Stefano Suraniti, partecipano alla cerimonia di inaugurazione del Polo dell’Infanzia e di apertura dei nuovi locali della scuola dell’Infanzia

"A scuola si cresce e si scoprono talenti"

"Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale, per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per tutto il Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni –. Dietro ogni campanella che suona ci sono aspettative, emozioni, qualche paura e tanta voglia di ricominciare. La scuola è il luogo in cui i nostri ragazzi crescono, scoprono i propri talenti, imparano a stare insieme e cominciano a immaginare il loro futuro. A loro vogliamo dire di vivere fino in fondo questi anni, con curiosità e coraggio. Agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie va invece il nostro grazie per il lavoro che ogni giorno svolgono al loro fianco. Essere presenti nelle scuole, in territori diversi del Piemonte, è il modo con cui tutta la Giunta regionale vuole augurare personalmente buon anno scolastico alla nostra comunità educativa".

Il calendario scolastico 2026-27 (lo si può scaricare qui ): inizia lunedì 14 settembre per terminare giovedì 10 giugno (mercoledì 30 per scuole dell'infanzia).

Come stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni comprende 206 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato e 173 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.

In considerazione del servizio svolto, le scuole dell’infanzia potranno anticipare l’inizio delle lezioni.

Decisi anche i periodi di sospensione dell’attività didattica:

- da lunedì 7 a martedì 8 dicembre 2026 (ponte dell’Immacolata)

- da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio (vacanze di Natale)

- da sabato 6 febbraio a mercoledì 10 febbraio (vacanze di Carnevale)

- da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo (vacanze di Pasqua)

- sabato 1° maggio per la Festa del Lavoro

- mercoledì 2 giugno per la Festa della Repubblica

- Festa del Santo Patrono qualora cada in un giorno nel quale è previsto lo svolgimento dell’attività didattica.