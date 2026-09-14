La fossanese Alexandra Casu nella segreteria nazionale del PLD

Riceviamo e pubblichiamo

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L'elezione di Alexandra Casu nella segreteria nazionale del PLD avvenuta la scorsa settimana, rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso di crescita della nostra formazione politica.

Alexandra, originaria di Fossano, assume l'incarico di responsabile nazionale della comunicazione, ruolo strategico in una fase di consolidamento e sviluppo del Partito.



Nato appena un anno fa, il Partito Liberaldemocratico è già accreditato dell'1,6% nei sondaggi un dato che ne testimonia la crescita e la progressiva affermazione nel panorama politico nazionale ed un crescente interesse da parte degli elettori stanchi dello sterile bipolarismo.

La nomina di Alexandra Casu conferma inoltre l'importanza del Piemonte negli assetti del partito.

Un segnale significativo che valorizza in particolare la provincia Granda, sempre più centrale in un partito che mostra oggi una presenza piemontese sempre più forte e riconoscibile.