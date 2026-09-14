Banca di Cherasco, nuovo anno scolastico all’insegna del sostegno a scuole e studenti

Contributi per progetti innovativi, corsi, iniziative straordinarie, attività sportive e interventi per rendere più accoglienti gli spazi scolastici. Anche quest’anno Banca di Cherasco rinnova il proprio sostegno al mondo dell’istruzione con una lunga serie di iniziative rivolte a studenti, scuole, famiglie e comunità del territorio.

Con il ritorno in classe di decine di migliaia di studenti della scuola dell’obbligo, l’istituto di credito cooperativo conferma il proprio impegno a favore del mondo della scuola. Tra gli interventi principali figura il contributo straordinario di 10 mila euro destinato all’Istituto tecnico commerciale “Ernesto Guala” di Bra, che ha trasferito oltre 600 studenti dalla sede storica di piazza Roma al nuovo plesso di piazza Arpino. Le risorse saranno utilizzate per acquistare nuovi arredi destinati agli spazi non didattici, come le aule docenti e le aree comuni.

Sempre a Bra, per la prima volta, Banca di Cherasco ha scelto di sostenere la realizzazione di 2 mila diari scolastici destinati agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dei due istituti comprensivi cittadini: Bra 1, intitolato a Piero Angela, e Bra 2, intitolato a Ilaria Alpi e Gino Strada.

La Banca di Credito Cooperativo ha inoltre contribuito all’acquisto di una smart TV per la scuola primaria “Giacinto Prat” di Moretta. La cerimonia di consegna si è svolta a giugno, alla presenza dei 160 alunni del plesso. Sono stati finanziati anche i diari scolastici per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Cavallermaggiore e per la scuola primaria del Convitto Provvidenza di Bra.

Anche per questo anno scolastico la Banca sostiene due progetti già avviati negli anni scorsi.

A Rivoli, all’Istituto comprensivo “Giacomo Matteotti”, prosegue “Giocare nella rete”, un campionato sportivo a punteggio, individuale e di squadra, articolato in sei gare distribuite nell’arco dell’anno scolastico.

Alla scuola primaria del plesso di Pocapaglia, frazione Macellai, appartenente all’Istituto comprensivo “Carlo Bertero” di Santa Vittoria d’Alba, continua invece il progetto “Cantallegro”. Da tre anni l’iniziativa coinvolge tutti gli alunni delle cinque classi della primaria, con l’obiettivo di fare della musica e del canto un “linguaggio universale e accessibile a tutti”.

Prosegue anche il progetto di volontariato aziendale, che prevede ore messe a disposizione dai dipendenti e dalla Banca a favore delle associazioni del territorio. Anche quest’anno il personale dell’istituto di credito cooperativo sarà presente al doposcuola “Compitando” di Bra.

È stato confermato anche il sostegno alle borse di studio. In collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Banca di Cherasco finanzia tre borse destinate a studenti internazionali dell’ateneo fondato da Carlo Petrini.

La Banca ha inoltre devoluto un contributo significativo al master innovativo in “Food Medicine”, realizzato in collaborazione con l’Università di Torino e in programma dall’autunno nelle sedi di Torino e Pollenzo.

Un ulteriore contributo è destinato alle borse di studio che l’Ordine dei Cavalieri del Roero consegnerà a fine settembre agli studenti meritevoli, oltre che al sostegno della ricerca accademica sul territorio.

È stata avviata anche una nuova collaborazione con il Collegio della provincia di Cuneo dei geometri e dei geometri laureati. L’iniziativa prevede borse di studio e progetti formativi per gli studenti della Granda iscritti al corso universitario triennale abilitante in “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio”, attivo negli atenei di Genova e Pavia e, dal prossimo anno accademico, anche nella sede universitaria di Cuneo.

Sono numerosi i progetti dedicati alla diffusione dello sport nelle scuole dell’obbligo e all’inclusione delle persone con disabilità, realizzati in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Le discipline sostenute comprendono l’hockey, con le braidesi HF Lorenzoni femminile e HC Bra maschile, il calcio, con le Asd Cheraschese, Roretese e Ac Bra, oltre a pallavolo, pallacanestro maschile e femminile e padel.

Tra le novità di quest’anno figura il progetto collettivo e creativo ideato, promosso e finanziato da Banca di Cherasco insieme all’artista italouruguaiano Coco Cano, autore anche del nuovo logo della Banca e del restyling della sede centrale di Roreto, delle nuove filiali e della mongolfiera promozionale.

L’iniziativa è dedicata ai bambini da zero a tre anni del nuovo asilo comunale di Roreto. Nei prossimi giorni, i genitori dei piccoli alunni e le otto educatrici della scuola, suddivisi in turni, decoreranno le facciate del nido con i colori vivaci e i motivi caratteristici dell’artista.

Nascerà così un’opera collettiva, un murales partecipativo destinato a trasformare l’edificio in una grande installazione visiva, portando “colore, fantasia e partecipazione” all’interno della scuola.

Sono previsti anche sussidi e rimborsi legati al mondo dell’istruzione attraverso Cuore Ets, l’associazione mutualistica fondata da Banca di Cherasco nel 2016.

L’associazione garantisce 100 euro per l’iscrizione all’università, sia per il primo anno della laurea triennale sia per il primo anno della laurea magistrale. Sono inoltre previsti 50 euro quando i figli minorenni dei soci iniziano un nuovo ciclo scolastico: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola superiore.

Si tratta di contributi pensati per alleggerire le spese legate al materiale didattico e ai libri di testo.

Il presidente Giovanni Claudio Olivero e il direttore generale Marco Carelli spiegano: «Si concretizzano in questo periodo tantissime iniziative e progetti, con impatti grandi o mirati, che coinvolgono il mondo della scuola e tutta la comunità educante. La vicinanza tra il Credito Cooperativo e il mondo dell’istruzione è uno dei tratti più evidenti del modello di lavoro di Banca di Cherasco: un sostegno al territorio che passa attraverso progetti concreti».

«Nei prossimi mesi riprenderanno anche i percorsi formativi di educazione finanziaria, condotti dai dipendenti della Banca. In oltre 60 anni di storia e contributi, Banca di Cherasco è diventata un partner strutturale delle scuole, non solo di quelle dell’obbligo. Investire sulle comunità locali per noi significa investire sui giovani che ne fanno parte: in questo senso la scuola è un interlocutore naturale».

Banca di Cherasco sta lavorando per riproporre nei prossimi mesi due iniziative: le borse estive con Intercultura, riservate ai figli dei soci e dei dipendenti per un mese di soggiorno-studio all’estero nell’estate 2027, e la seconda edizione del premio “Economia civile”.

Il premio, realizzato in collaborazione con la Fondazione The Economy of Francesco, prevede un riconoscimento di 5 mila euro per il migliore lavoro di ricerca scientifica realizzato da un under 35, tra dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori indipendenti dell’università italiana.

Infine, nei giorni scorsi, Cassa Centrale Banca, il gruppo cooperativo trentino di cui Banca di Cherasco fa parte da sei anni, ha lanciato il nuovo “prestito d’onore”: un finanziamento agevolato pensato per sostenere i percorsi di formazione dei giovani meritevoli, senza richiedere garanzie di terzi.