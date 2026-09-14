A Fossano la nona edizione del Trofeo Dama Hotel, torneo nazionale con i migliori del ranking

Sabato 12 Settembre si è disputato il torneo nazionale di Dama che ha espresso un livello tecnico altissimo per la 9a edizione del Trofeo Dama Hotel. Questo grazie alla partecipazione dei migliori damisti dell’attuale ranking italiano di specialità.

Il torneo ha visto protagonisti partecipanti che rappresentavano circoli di dama provenienti da tutta Italia.

La gara è stata suddivisa in 4 gruppi di merito. In tutti i gruppi si sono disputate sfide coordinate dal direttore di gara Claudio Tabor e Alberto Martini di Torino.

Nel I Gruppo di merito la gara è stata davvero molto equilibrata culminata con la vittoria finale dal Maestro Negrone Casciano Luciano del Circolo Damistico di Brescia, 2° posto per il Grande Maestro Gitto di Lecce, 3° posto per il Maestro Cortese di Firenze.

Nel II Gruppo di Merito vittoria per il Maestro genovese Sarcinelli sul compagno di circolo Grimaldi e Corrado di Napoli. Medaglia di legno per il torinese Alessandro Marinelli in forza al circolo di Fossano.

Nel 3° di merito vince con distacco il fossanese Alessandro Cavallera sugli aostani Lodato e Censi Ian.

Nel Gruppo Provinciali, la vittoria va a Zara di Novara, 2° posto per Giovanni Canobbio in forza al circolo di Fossano mentre sul terzo gradino del podio sale Langella di Livorno.

Sottotono le altre prestazioni dei fossanesi Angelo Ciccardi, Cramarossa Giuseppe, Ghisu Massimo, Petilli Nicolo’ e Petilli Pierfranco.

Nel Torneo Juniores si sono sfidati bambine e bambini provenienti da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta alla loro prima esperienza in un torneo ufficiale della Federdama.

Al termine le premiazioni coordinate dall’organizzatore Davide Pagliano di Fossano, delegato regionale Federdama che ha ringraziato per il contributo la Cassa di Risparmio di Fossano e la Fondazione CRF “che permettono di portare avanti il duplice progetto di diffusione del gioco della dama e la promozione del nostro territorio ed in particolare della nostra città’ “ Tutti i partecipanti sono stati premiati con rimborsi spese, coppe, bottiglie di vino e omaggi di dolci tipici locali.

Alla cerimonia è anche intervenuto il Grande Maestro Daniele Bertè CT della nazionale italiana e membro del Consiglio nazionale della Federazione Italiana Dama che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione.