Cardiomiopatie, screening gratuito all’ospedale di Savigliano

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, Fondazione Onda promuove dal 28 settembre al 4 ottobre attività volte a migliorare l'informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con particolare attenzione alle cardiomiopatie.

L'AslCN1 partecipa all'iniziativa promuovendo il 28 e 29 settembre e l'1 e il 2 ottobre visite cardiologiche, ecocardiogrammi ed elettrocardiogrammi presso l'ambulatorio di Cardiologia, 3° piano – blocco C, dell'ospedale SS Annunziata di Savigliano (via Ospedali 5).

L'iniziativa è gratuita e rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che non siano già seguiti da centri cardiologici e che abbiano familiari morti in giovane età di morte improvvisa o familiari affetti da cardiomiopatia ipertrofica o dilatativa. Non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.

NECESSARIO PRENOTARE telefonando al numero 0172/719782 dal 22 al 24 settembre nella seguente fascia oraria: 16.00-18.00

"Identificare precocemente l'alterazione del muscolo cardiaco o la predisposizione genetica nei familiari di un paziente fa una differenza enorme - dichiara il Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell'ospedale di Savigliano Michele de Benedictis - ci permette di attivare terapie protettive tempestive, modificare lo stile di vita ed evitare conseguenze drammatiche come lo scompenso cardiaco o la morte cardiaca improvvisa. Lo screening non è solo un esame, ma un investimento di salute".

Le cardiomiopatie sono malattie del muscolo cardiaco strutturali ed eterogenee. In Italia rappresentano un'emergenza sanitaria silenziosa: si stima che oltre 350.000 persone ne siano colpite. Forme come la cardiomiopatia ipertrofica (la causa principale di morte improvvisa nei giovani atleti) hanno una prevalenza epidemiologica che raggiunge 1 soggetto ogni 500, mentre la cardiomiopatia dilatativa colpisce circa 1 persona su 2.500 ed è la prima causa in assoluto di trapianto di cuore.

Il fattore più insidioso di queste patologie è la loro natura ereditaria e genetica. Molto spesso la malattia si sviluppa in modo lento e asintomatico, manifestandosi improvvisamente. Per questa ragione, le più recenti linee guida internazionali raccomandano fortemente lo screening cardiologico periodico dei parenti stretti.