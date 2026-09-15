Dalle Langhe alla Basilicata nel segno della Ferrero: Balvano intitola una scalinata a Michele Ferrero

Una scalinata come simbolo di crescita, impegno e perseveranza. È il significato scelto dall'amministrazione comunale di Balvano, in Basilicata, per l'intitolazione della scalinata "Cav. Michele Ferrero", inaugurata alla presenza di numerose autorità civili e militari. Un omaggio alla memoria dell'industriale albese, scomparso il sabato 14 febbraio 2015, che fondò il colosso dolciario della Nutella.

La scelta dell'opera non è casuale, nelle intenzioni dei promotori: ogni gradino rappresenta le difficoltà e gli sforzi che accompagnano il percorso di crescita. Un'immagine che richiama la storia dell'industria albese, capace di conquistare i mercati mondiali partendo da Alba, ma anche la rinascita del centro lucano dopo la distruzione provocata dal terremoto del 23 novembre 1980, che causò 2.914 vittime, 8.848 feriti e circa 280mila sfollati. Il comune lucano costituisce uno dei poli produttivi italiani del gruppo insieme alla capitale delle Langhe, a Pozzolo Martesana e a Sant'Angelo dei Lombardi.

Realizzato a partire dal 1985, lo stabilimento di Balvano ha avviato la prima linea nel 1987 e la seconda nel 1994, specializzandosi per anni nei prodotti da forno senza copertura, per poi accogliere dal 2019 le linee dei Nutella Biscuits e dei Kinderini.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il sindaco di Alba Alberto Gatto, il direttore dello stabilimento Marco Soldi, il responsabile della sicurezza Luciano Pugliese, il presidente della I Commissione Francesco Fanelli, i consiglieri regionali Mario Polese e Fernando Picerno, il vicesegretario regionale di Azione Aurelio Pace, il comandante dell'aliquota Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Salerno Erich Fasolino, il comandante della Compagnia di Potenza Giusti e il comandante della stazione Carabinieri di Balvano Gerardo Grossi.

Erano inoltre presenti la presidente del Gal Percorsi Caterina Salvia, i rappresentanti di Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Esercito, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Regionale, il sindaco di Baragiano Giuseppe Galizia, i pensionati Ferrero e le associazioni locali per celebrare un legame profondo tra l'azienda e la comunità.