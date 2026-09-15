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Attualità | 15 settembre 2026, 15:29

“Giochiamo con la scienza”: al via, a Mondovì, i laboratori gratuiti per bambini

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

“Giochiamo con la scienza”: al via, a Mondovì, i laboratori gratuiti per bambini

Il prossimo 19 settembre alle 10.30 i locali della biblioteca civica di via Francesco Gallo 12 di Mondovì  ospiteranno l’iniziativa “Giochiamo con la scienza” e, in particolare, il laboratorio creativo “I semi viaggiatori” dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. 

Un simpatico momento di sensibilizzazione ed educazione sul mondo delle piante e dei semi, in linea con le attività organizzate in seno alla certificazione di “Comune Amico della Famiglia”. Ingresso libero; prenotazione obbligatoria al numero 0174.43003 o via mail all’indirizzo cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it

Prossimo appuntamento il 17 ottobre sempre alle ore 10.30 presso la biblioteca civica, con il laboratorio “Lago o Isola?”.

cs

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