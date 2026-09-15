Racconigi, incendio negli orti comunali di strada Tagliata: fiamme tra gli appezzamenti e i capanni

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 settembre 2026, a Racconigi, dove un incendio ha interessato una serie di appezzamenti agricoli in strada Tagliata, all'interno del complesso degli orti urbani di proprietà del Comune di Racconigi.

L'allarme è scattato intorno alle ore 11.40. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo si è sviluppato a partire da un singolo appezzamento per poi estendersi rapidamente ad altri terreni confinanti e a un'area situata subito alle loro spalle, avvolgendo anche alcuni capanni utilizzati a servizio degli orti.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Racconigi, che hanno lavorato per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Presenti anche i Carabinieri Forestali, impegnati nei rilievi per accertare le precise origini dell'incendio.