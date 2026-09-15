Dalle Langhe alla pianura: come le imprese della provincia di Cuneo trovano nuovi clienti online

La provincia di Cuneo ha una caratteristica che poche altre hanno: le sue imprese servono due pubblici molto diversi con la stessa presenza online. Da una parte il cliente di zona, che cerca vicino a casa e preferisce non scendere nel capoluogo. Dall'altra chi arriva da lontano: il visitatore delle Langhe e del Roero, il cliente estero di un'azienda meccanica, chi vuole ricomprare da casa il prodotto assaggiato in cantina. Entrambi partono da una ricerca, guardano foto e recensioni e scelgono in pochi secondi. Chi in quei secondi non c'è, o c'è male, non viene considerato.

Il visitatore sceglie prima di partire

Chi viene ad Alba per il tartufo o a Bra per Cheese prenota alloggio e ristorante settimane prima, spesso da un'altra città e in un'altra lingua. Guarda le foto delle camere e dei piatti, controlla la posizione rispetto ai luoghi da visitare, cerca un modo per prenotare senza commissioni. Una struttura con un sito chiaro, foto vere e prenotazione diretta viene scelta al posto di quella che vive solo di portali. Per questo esistono percorsi dedicati ai siti web per hotel e B&B e ai siti per ristoranti , pensati per chi non conosce la città e decide dal telefono.

Il prodotto del territorio viaggia da solo

Il vino, i dolci, i formaggi, la pasta fresca, i prodotti dell'artigianato: chi li ha scoperti in Langa vuole ricomprarli, e chi non è mai venuto li cerca online. Un negozio online costruito attorno al prodotto trasforma la visita in un cliente che torna: foto e testi all'altezza, spedizioni in Italia e all'estero, ritiro in sede per i clienti di zona. Chi lavora con rivenditori e ristoranti può avere un catalogo riservato, con prezzi diversi per ogni cliente, come spiegato nella pagina sulla vendita online in Piemonte . Chi vende già online può far consigliare i prodotti giusti a ogni visitatore con l' intelligenza artificiale applicata al negozio .

Chi compra da lontano legge il sito, non visita l'azienda

Per le aziende della pianura e delle valli il cliente è spesso un tecnico o un responsabile acquisti che non entrerà mai in stabilimento. Si fa un'idea dal sito: lavorazioni, capacità produttiva, certificazioni, referenze. E lo vuole nella sua lingua. Un sito in più lingue, curato mercato per mercato è il primo strumento commerciale di chi esporta, perché ogni lingua ha le sue ricerche e non basta tradurre le pagine italiane. Le esigenze del settore sono raccolte nella pagina sui siti web per aziende industriali . Per chi ha bisogno di una presenza più istituzionale ci sono i siti web aziendali .

Nel bacino dei paesi vince chi è vicino e chiaro

Il negozio di Fossano, lo studio di Savigliano, l'officina di Mondovì e il centro estetico di Saluzzo servono un bacino di paesi che scendono in città per acquisti e servizi. Chi cerca da quei paesi vuole un riferimento vicino, e lo sceglie dalla mappa di Google, dalle recensioni e da un sito che dice subito orari, servizi e come arrivare. Questo lavoro sulla visibilità nelle ricerche di zona è ciò che fa preferire l'attività locale a quella del capoluogo. Per ogni città della Granda esiste una pagina con il contesto locale: Alba , Bra , Fossano , Savigliano , Saluzzo e Mondovì , e percorsi per settore come dentisti , negozi , artigiani e autofficine .

I social: qui il territorio è un vantaggio

In una terra che vive di paesaggio, di stagioni e di prodotto, i social non sono un obbligo da assolvere. Sono il canale che fa conoscere un'attività a chi non è ancora partito da casa, e che la fa ricordare a chi c'è già stato una volta. La ricerca su Google intercetta chi ha già un bisogno; i social fanno in modo che, quando quel bisogno arriva, il nome sia già familiare.

Quello che funziona è il posto vero: la vendemmia, il laboratorio alle sei del mattino, la sala prima del servizio, il campo, le mani che lavorano, le persone. Le immagini prese dai cataloghi si riconoscono a colpo d'occhio e non convincono nessuno. Oggi girano soprattutto i video brevi in verticale, con i sottotitoli, che si capiscono anche senza audio e dicono la cosa importante nei primi tre secondi.

Il piano editoriale di un'impresa della Granda si costruisce sul calendario vero: le fiere e le sagre, la stagione del tartufo, la vendemmia, le feste, i mesi vuoti da riempire con contenuti di racconto invece che di vendita. Serve costanza più che perfezione: meglio tre uscite a settimana sempre che dieci in un mese e poi il silenzio.

C'è poi la parte che quasi tutti trascurano: rispondere. Commenti e messaggi privati sono ormai un canale di prenotazione a tutti gli effetti, spesso in inglese o in francese, e il tempo di risposta pesa quanto il contenuto. Il servizio di gestione dei social comprende anche questo: la cura di commenti e messaggi è un lavoro a sé, non un dopolavoro della pubblicazione.

I numeri da guardare non sono i "mi piace". Sono i salvataggi, le condivisioni, le visite al profilo, i messaggi ricevuti e le persone che dai social arrivano al sito, al modulo di prenotazione o in negozio.

Da una giornata di riprese escono contenuti per settimane

Il reparto di riprese video e fotografia viene in cantina, in negozio, in struttura o in stabilimento. Da una giornata organizzata con una scaletta esce il materiale per settimane: video verticali per i social , foto per il sito e per la scheda Google, foto dei prodotti per il negozio online, ritratti delle persone e riprese dall'alto con il drone , che in Langa raccontano il paesaggio meglio di qualsiasi testo. Lo stesso girato viene rimontato in formati diversi, invece di rifare tutto da capo ogni volta: è così che una piccola impresa riesce a essere presente con costanza senza fermare il lavoro.

Le campagne su Google: comparire davanti a chi sta già cercando

Le campagne sul motore di ricerca raggiungono chi sta cercando proprio quel servizio o quel prodotto, in quel momento. In provincia di Cuneo ha due usi ben distinti.

Il primo è locale. Il bacino è largo ma poco popolato, quindi la campagna deve coprire i comuni esatti da cui arrivano i clienti, non la provincia in generale. Poche parole, quelle di chi ha già deciso cosa gli serve, le ricerche inutili escluse e, se ha senso, solo gli orari in cui c'è qualcuno che risponde al telefono.

Il secondo è turistico e commerciale. Chi cerca dove dormire ad Alba, o un prodotto tipico da farsi spedire, non è in zona: va raggiunto dove si trova, anche all'estero e nella sua lingua. Sono due campagne diverse, con spese e messaggi diversi, e tenerle separate è la differenza tra un investimento che si misura e uno che si disperde.

Conta poi dove porta il clic. Una pagina di destinazione che parla dello stesso servizio dell'annuncio, con il pulsante per chiamare o prenotare ben visibile dal telefono, vale più di qualsiasi ritocco all'annuncio. Il risultato si legge in chiamate, prenotazioni e richieste, non in visualizzazioni. Il metodo è spiegato nelle pagine dell' agenzia di marketing a Cuneo e sul marketing in Piemonte .

Per le città principali della provincia c'è una pagina dedicata alle campagne, con il contesto locale: Alba , Bra , Fossano , Savigliano , Saluzzo e Mondovì . In tutte il metro di giudizio è lo stesso: quante richieste di contatto arrivano davvero.

Le campagne su Facebook e Instagram

Sui social nessuno sta cercando un fornitore o una struttura: sta guardando altro. Per questo la logica è opposta a quella di Google, e il peso lo porta il contenuto. Funzionano i video verticali girati sul posto, un messaggio chiaro nei primi tre secondi, le persone al lavoro, le recensioni vere usate come prova.

Il primo vantaggio è la precisione geografica, che qui vale doppio. Si può coprire un raggio di pochi chilometri attorno alla sede, per il bacino dei paesi, oppure puntare su chi vive a Torino, Milano o Genova e nel fine settimana si muove verso le Langhe. Il secondo vantaggio è il pubblico che si costruisce nel tempo: chi ha visitato il sito, chi ha guardato un video fino in fondo, chi ha già comprato o soggiornato. Su queste persone il costo di ogni contatto scende parecchio. Vale soprattutto per un negozio online di prodotto tipico, dove chi ha già comprato una volta è il pubblico migliore che esista.

La richiesta può arrivare in tre modi: un modulo dentro Facebook o Instagram, un messaggio su WhatsApp, oppure una pagina del sito. Ognuno ha un equilibrio diverso tra quantità e qualità dei contatti. Si provano più contenuti insieme, si spegne quello che non produce e si sposta la spesa su quello che funziona. È il metodo descritto nella pagina sulla pubblicità sui social .

C'è poi un pubblico che si ha già in casa: gli indirizzi di chi ha già comprato o soggiornato. Una email scritta bene e mandata al momento giusto, prima della stagione o di una fiera, costa quasi nulla e spesso rende più di una campagna nuova.

Misurare quello che conta: contatti, non visualizzazioni

Google e Facebook lavorano bene solo se sanno cosa è andato a buon fine. Significa registrare le azioni che contano: la chiamata partita dal sito, il modulo inviato, il messaggio su WhatsApp, la prenotazione, l'ordine. Si fa nel rispetto delle regole sul consenso, e si rilegge ogni mese insieme ai dati della scheda Google.

Serve anche onestà nel dare i meriti. Quasi nessuno vede un annuncio e prenota subito. Una persona incontra il video su Instagram, qualche giorno dopo cerca il nome della struttura su Google, poi telefona. Guardare un canale da solo porta a spegnere proprio quello che stava funzionando. La domanda giusta a fine mese non è quante persone hanno visto, ma quanti contatti sono arrivati, quanto è costato ognuno e quanti sono diventati lavoro.

L'intelligenza artificiale al servizio dell'attività

Per una piccola impresa il valore dell'intelligenza artificiale sta in quattro cose molto concrete.

La prima è rispondere sempre, e in ogni lingua. Le richieste dei visitatori arrivano la sera, nel fine settimana, in inglese o in tedesco. Un assistente virtuale che risponde sul sito e su WhatsApp dà le informazioni di sempre, prende prenotazioni e passa la conversazione a una persona quando serve. Così quelle richieste diventano clienti, invece che messaggi persi. Quando il compito è più lungo, per esempio raccogliere dati o preparare una prima bozza di preventivo, se ne occupano gli agenti di intelligenza artificiale .

La seconda sono le automazioni attorno al contatto: la risposta immediata a chi scrive, il promemoria del soggiorno o dell'appuntamento, la richiesta di recensione dopo la visita, il sollecito su un preventivo fermo, il collegamento con gestionale e calendario . Sono cose che nessuno ha tempo di fare a mano, e che cambiano quanti contatti diventano clienti. Cambiano anche il flusso delle recensioni, che in un territorio turistico pesa più di ogni altra cosa.

La terza è la preparazione dei materiali: bozze di testi, traduzioni da rivedere, lo stesso contenuto adattato ai vari canali, i sottotitoli anche in lingua, le descrizioni dei prodotti, le varianti di annuncio da provare. Con una regola ferma: il controllo finale resta a una persona, e le foto vere non si sostituiscono con immagini artificiali, perché chi conosce il territorio se ne accorge.

La quarta è nuova e conviene tenerla d'occhio. Sempre più persone chiedono un consiglio direttamente a un assistente di intelligenza artificiale: dove dormire, dove mangiare, a chi rivolgersi. Comparire in quelle risposte dipende dalle stesse cose di sempre, cioè contenuti chiari che rispondono a domande precise, dati aziendali uguali ovunque e recensioni. Ma va curato apposta. L'approccio ai servizi di intelligenza artificiale per le aziende parte sempre da un solo processo, quello che fa perdere più tempo, e cresce solo se ha dato un risultato che si vede. Lo stesso vale per il gestionale su misura .

Un aiuto per chi vuole investire

Per le piccole e medie imprese piemontesi che vogliono introdurre strumenti digitali nei processi aziendali esiste il bando regionale per la digitalizzazione: una guida spiega come funziona il bando e come si presenta la domanda per il voucher .

Da dove cominciare

Non serve fare tutto insieme. Si parte da una domanda: da dove arrivano oggi i clienti, e da dove potrebbero arrivare? Poi si sceglie il primo passo, di solito la scheda Google e il sito, e si misura cosa cambia. Il resto arriva dopo: negozio online, social, campagne su Google e Facebook, automazioni, logo e immagine coordinata curati da un grafico . Si aggiunge quando ha senso e quando c'è un dato che lo giustifica.