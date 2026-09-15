Sabato 19 settembre "Un palco all'opera": al Monastero della Stella di Saluzzo il Trio Lanzini

"Un palco all'opera – Eroine, primedonne e soubrette... fra teatro e salotti", è l'appuntamento musicale in programma, sabato 19 settembre alle 21, al Monastero della Stella, (in Piazzetta Trinità 4 a Saluzzo), organizzato da Antidogma Musica in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in Artbonus.

Protagonista della serata sarà il Trio Lanzini, formazione composta da Elisa Lanzini al violino, Giovanni Lanzini al clarinetto e Michele Lanzini al violoncello. Un ensemble particolare e suggestivo, capace di accostare il clarinetto ai due strumenti cardine della famiglia degli archi, il violino e il violoncello, per proporre un originale percorso attraverso alcune delle pagine più celebri del teatro musicale.

Il programma accompagnerà il pubblico in un ideale viaggio tra opera lirica e operetta, attraverso musiche di alcuni dei più importanti compositori della storia. Si partirà da Wolfgang Amadeus Mozart, con "Là ci darem la mano", dal Don Giovanni. Seguirà l'Ouverture da "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, mentre di Giuseppe Verdi verrà proposta la Fantasia da concerto su "La Traviata".

Il percorso proseguirà con la Suite da "Carmen" di Georges Bizet e con tre celebri pagine di Giacomo Puccini: "O mio babbino caro", da Gianni Schicchi, "Vissi d'arte", da Tosca, e "Quando men vo", da La Bohème. A chiudere il programma sarà una Fantasia d'Operetta da "La Vedova Allegra" di Franz Lehár.

Il concerto nasce con l'intento di riportare per una sera il pubblico nell'atmosfera dei salotti di metà Ottocento, luoghi privilegiati di incontro e confronto tra intellettuali, artisti, scrittori, musicisti e patrioti. In quegli ambienti eleganti e raffinati, l'universo femminile delle eroine protagoniste delle opere liriche e delle operette si intrecciava con quello delle primedonne, delle cantanti affermate, delle soubrette in cerca di successo e delle facoltose e influenti padrone di casa.

Un mondo oggi apparentemente lontano, quasi anacronistico nell'epoca della comunicazione globale, ma che ebbe un ruolo tutt'altro che marginale nella diffusione e nell'affermazione dell'arte, della letteratura e della cultura musicale, oltre che nelle vicende della storia politica europea. Sarà proprio quell'universo fatto di musica, teatro, conversazioni e mondanità a rivivere idealmente attraverso le note del Trio Lanzini, in un'atmosfera sospesa tra eleganza e memoria.

Particolarmente significativo è anche il legame familiare che caratterizza la formazione. I Lanzini sono una famiglia di musicisti da tre generazioni e il trio riunisce il padre Giovanni Lanzini, clarinettista di lungo corso e di fama internazionale, con i figli Michele ed Elisa, giovani professionisti già impegnati in orchestre e gruppi di musica da camera di rilievo.

La formazione rappresenta inoltre un interessante incontro timbrico. Il clarinetto, strumento nato sul finire del XVII secolo, viene infatti affiancato al violino e al violoncello, dando vita a un organico poco consueto e particolarmente adatto a restituire, con leggerezza e originalità, le melodie immortali dell'opera e dell'operetta.

Biglietto 5 euro.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it al seguente link:

https://www.monasterodellastella.it/evento/un-palco-all-opera

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com o sul sito: antidogmamusica.org