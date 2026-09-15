Liceo musicale “Da Vinci” di Alba, masterclass orchestrale con Giuseppe Ratti

Dal 14 al 17 settembre 2026, l’istituto ospiterà una prestigiosa masterclass orchestrale guidata dal Maestro Giuseppe Ratti, stimato direttore e docente presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino. Ad affiancarlo in questo percorso intensivo ci sarà la tutor Prof.ssa Silvia Cavallotto, nel ruolo di primo violino ed i docenti del “da Vinci” che hanno aderito al progetto.

L'iniziativa si svilupperà attraverso quattro giorni di full immersion (da lunedì a giovedì), durante i quali i giovani musicisti affronteranno lo studio approfondito del repertorio orchestrale.

La masterclass nasce con un duplice e significativo obiettivo: da un lato, offrire agli studenti la possibilità di vivere una reale esperienza di produzione orchestrale e di apprendere i segreti della musica d'insieme; dall'altro, inaugurare ufficialmente l'Anno Scolastico 2026/2027 festeggiando un traguardo storico per l'istituto: il completamento del ciclo di studi con l'attivazione di tutte e 5 le classi del Liceo Musicale.

Il percorso formativo si aprirà al territorio nella giornata di giovedì 17 settembre attraverso due importanti eventi:

La mattina: Presso la Sala Concerti del Liceo "DA VINCI", si terrà la prova generale aperta dedicata alle scuole dell'IC Centro Storico (Scuola media VIDA), un'occasione unica di divulgazione e condivisione musicale tra studenti.

La sera (ore 21:00): Presso il teatro“Salone Italia” di Poirino (TO), l'orchestra salirà sul palco per il Concerto Finale, aperto al pubblico con ingresso libero.

Il ricco programma della serata prevede l'esecuzione di capolavori del repertorio internazionale, appositamente arrangiati per l'occasione:

A. Copland – Fanfare for the Common Man (Arr. V. Petrantoni), C.M. von Weber – Concerto No.1 in Fa m per Clarinetto e Orchestra (Arr. S. Cicerone) – Clarinetto solista: Riccardo Occhetti, M. Ravel – Bolero (Arr. V. Petrantoni), A. Márquez – Danzón No. 2 (Arr. V. Petrantoni)







