"Avrò cura di te": la Fondazione ADAS di Cuneo invita ad una serata di musica, poesia e danza

La Fondazione ADAS di Cuneo invita ad una serata di musica, poesia e danza.

Lo spettacolo, dal titolo "Avrò cura di te" viene proposto dal gruppo saviglianese "4sangiu" composto da Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce), Alberto Bobo Bosio (chitarra) e Alessia Castellino (violino), cantanti e musicisti già conosciuti nel cuneese per l’impegno artistico e sociale a favore di associazioni ed enti di volontariato.

La band si esibirà gratuitamente e spazierà tra grandi successi italiani e stranieri; brani per tutti i gusti e le età, sfiorando con delicatezza temi difficili, gridando con forza la bellezza della vita, arrivando dritti al cuore come solo la musica può fare.

Un viaggio tra note, parole e danza.

Lo spettacolo alternerà brani musicali a letture recitate dall’attore Luigi Cando dell’Accademia Teatrale Toselli di Cuneo.

Grazie alla collaborazione ormai consolidata tra i 4SANGIU e la scuola di danza La Maison de la Danse di Cuneo, sarà possibile ammirare alcune coreografie ideate da Simona Rivotti e presentate dalle sue allieve.

Scopo dell’evento sarà la raccolta fondi in favore della Fondazione ADAS di Cuneo per sostenere le assistenze offerte gratuitamente a pazienti in fase avanzata di malattia e ai loro famigliari.

L’ADAS presente sul territorio cuneese da oltre trent’anni opera nella zona di competenza dell’ASL CN1 offrendo assistenza domiciliare palliativa specialistica ai pazienti al fine di migliorare la loro qualità della vita e dona alle loro famiglie un supporto psicologico e sociale.

L’ADAS svolge la sua attività in collaborazione con i Medici di medicina generale. Oltre all’assistenza domiciliare, la Fondazione ADAS è da tempo impegnata nella divulgazione della cultura delle Cure Palliative nel territorio di Cuneo e Provincia.

L’equipe è composta da tante figure professionali diverse, ognuna con un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’assistenza al paziente.

Negli anni l’ADAS ha seguito, gratuitamente, al proprio domicilio circa 3.500 pazienti per un totale di oltre 80.000 accessi infermieristici e 22.000consulenze mediche percorrendo oltre 3.200.000 Km.

Dal 1994 è stata costituita anche una Sezione Pediatrica intitolata a “Nicola D’Angeli”

L’ingresso è libero.