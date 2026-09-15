Il 32° Reggimento Genio Guastatori onora il weekend all’insegna della solidarietà con la seconda "Run 32”

Dopo il successo riscosso nel 2025, lo scorso sabato 12 settembre, nel pomeriggio, il corpo militare del 32° Reggimento Genio Guastatori ha tenuto con successo e nel segno della solidarietà la seconda edizione della "Run 32”.

L'intero ricavato della corsa – camminata non competitiva andrà, come per la prima edizione, all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) e, da quest’anno, anche alla Onlus La Favola di Marco (della presidente Silvia Errico presente ovviamente all’evento), realtà in aiuto dei bambini a favore di importanti finalità solidaristiche.

Una manifestazione che è stata preceduta da un momento commemorativo di fronte al monumento dei Caduti.

Il capitano dei genieri Pasquale Soprano, ha aperto successivamente la corsa, insieme al sindaco Dario Tallone e tutta l’Amministrazione comunale, nonché la cittadinanza, ma anche la Fondazione CRF del presidente Giancarlo Fruttero. Il percorso partito da largo Eroi è proseguito per via Roma, con l’ immancabile il passaggio nella caserma "Dalla Chiesa", quartier generale del Reggimento e tanta festa nei confronti della finalità dell’iniziativa.