MOTORI / Il sanfrontese Francesco Borgogno è campione italiano Minitrial C

Il trial piemontese tocca il punto più alto della stagione e festeggia i suoi giovani campioni.

Nell’ultima e decisiva prova del campionato italiano Trial 2026, andata in scena lo scorso weekend a Gaby, in Valle d’Aosta, il dodicenne sanfrontese Francesco Borgogno ha conquistato una vittoria straordinaria che gli vale il titolo di campione italiano nella categoria Minitrial C.

Un dominio dall’esordio al tricolore

Per Borgogno, portacolori dell’A.M.C. Gentlemen’s, si tratta del coronamento di un’annata impeccabile vissuta in sella alla sua Beta 125cc. Un percorso netto iniziato sin dal debutto stagionale a Massarosa (LU), dove il giovane talento aveva subito sorpreso tutti con una vittoria da veterano. La continuità di risultati mostrata a Fiumalbo (MO) e nella sentitissima tappa di casa a Novalesa (TO) organizzata proprio dall'A.M.C. Gentlemen's – ha trovato la sua naturale conclusione sulle zone tecniche di Gaby. Con la pressione dell’ultima gara di campionato, il pilota di Sanfront ha guidato con lucidità e precisione millimetrica, dominando la gara e mettendo il sigillo definitivo sul titolo tricolore.

Trionfo anche per Axel Bonaventura nella Minitrial A

A completare la giornata di festa per i colori dell'A.M.C. Gentlemen's si aggiunge l'ottima prestazione del verzuolese Axel Bonaventura, autore di una gara straordinaria che lo ha visto conquistare una meritata vittoria di giornata nella categoria Minitrial A. Una prova di forza che conferma l'altissimo livello tecnico dei giovani piloti del club.

Il contributo di Genovesio

A rendere indimenticabile la stagione del vivaio locale contribuisce anche l’eccellente campionato del bagnolese Federico Genovesio (anch’egli su Beta), costante protagonista nelle posizioni di vertice della classifica Minitrial C fin dal podio conquistato nella gara d'apertura.