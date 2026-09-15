CICLISMO / La giovanissima Ambra Balbis della Vigor Cycling vince il Grand Prix di MTB ad Arnad

Ancora una vittoria per il Vigor Cycling Team. Dal settore giovanissimi seguito dal maestro Federico Barberis, continuano infatti ad arrivare notevoli gratificazioni per il club presieduto da Claudio e Silvio Mattio. Successi ottenuti soprattutto da Ambra Balbis, che si è nuovamente affermata, stavolta nel Grand Prix di mtb ad Arnad in Valle d'Aosta. Alla sua vittoria hanno reso degna cornice i piazzamenti conquistati dalla gemella Aurora quarta assoluta, e tra i maschi dal terzo gradino del podio di Fabio Giordano, mentre Simone Giolitti ha chiuso in sesta posizione. Tutti i giovanissimi suddetti hanno gareggiato nella categoria G6.

Tra gli esordienti più che lusinghiera la prestazione di Jacopo Altare e Davide Avidano, impegnati nella prestigiosa Coppa di Sera, una sorta di campionato nazionale, al cospetto di circa 190 partecipanti e disputata a Borgo Valsugana in Trentino. I due hanno concluso la gara nel gruppo di testa, Jacopo Altare si è classificato al tredicesimo posto, Davide Avidano ventiquattresimo.

A riposo gli allievi per quanto riguarda la strada, spazio al mountain bike. Alcuni atleti sono infatti scesi in lizza nella manifestazione denominata "Sui sentieri dell'antico Borgo di Camino" nell'alessandrino e valida quale nona prova della Coppa Piemonte di cross country. A guidarli i direttori sportivi Gianfranco Lantermino e Salvo Cirlincione. Hanno difeso i colori della Vigor Cycling tra gli esordienti Matteo Silvestri e Tommaso Capello, rispettivamente nono e undicesimo sotto lo striscione d'arrivo. Negli allievi podio sfiorato per Tomas Lantermino buon quarto, seguito da Fabio Marino quinto e Gioele Barra quattordicesimo. Non ha terminato la corsa Samuele Meiranesio, costretto all'abbandono a causa di un problema meccanico.

Intanto proprio nelle ultime ore è rimbalzata una notizia accolta festosamente dalla società cuneese. Luca Gugnino 17enne di Boves, lanciato dalla Vigor Cycling e da quest'anno al debutto negli juniores in forza all'UC Piasco, è stato convocato a indossare l'azzurro della Nazionale al Campionato Mondiale in programma a Montreal in Canada giovedi 24 settembre, grazie agli ottimi risultati stagionali (cinque vittorie) e recentemente corredati da un quarto e quinto posto in due tappe del prestigioso Giro internazionale della Lunigiana, dove ha vestito la maglia della Rappresentativa Piemontese, conquistando la quinta piazza della classifica generale.

Nel frattempo, domenica prossima esordienti e allievi saranno impegnati nella giornata dedicata al ciclismo giovanile in programma a Caselette in onore degli scomparsi Guido Messina ex campione mondiale e olimpionico su pista, e Luciano Tomio che fu presidente dell'Ucat Torino, il sodalizio organizzatore delle due gare. Ventiquattro ore prima inoltre, gli allievi parteciperanno alla cronoscalata da Corio Canavese al Pian dell'Audi di 4,700 chilometri.