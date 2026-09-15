TRIATHLON / Nadia Porta e Roberta Sampietro hanno gareggiato alla finale mondiale del circuito Iron Man 70.3

12 settembre – Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo al Word Championship con Nadia Porta e Roberta Sampietro

Sabato 12 settembre sul classico percorso dell’IronMan Nizza, si è disputata la finale mondiale del circuito Iron Man 70.3. A questo prestigioso appuntamento internazionale, erano presenti due portacolori della Triatletica Mondovì; Nadia Porta e Roberta Sampietro, infatti, avevano conquistato gli slot per finale grazie alle loro prestazioni nel corso della stagione. Una partecipazione che rappresenta già di per sé un risultato di grande prestigio per la società, ma che è stata impreziosita dalle buone prestazioni delle due atlete.

Per la monregalese, 66° posto di categoria e 624ª tra le 2688 donne al via, in 5h53’44”, si tratta della terza esperienza di questo tipo in quanto nel 2023 aveva già partecipato alle finali mondiali dello stesso circuito a Lathi in Norvegia e nel 2025 a Cervia. Ottima anche la prestazione di Roberta Sampietro, al via nella categoria F50-54 finisher in 6h44’03”, crono che la fissa al 145° posto di categoria.

Un risultato frutto dell’allenamento e della preparazione che assume ancora maggiore valore considerando il contesto di un Campionato del Mondo, dove il livello competitivo è elevatissimo: a loro vanno i complimenti di tutta della società, degli allenatori, dei compagni di squadra e di tutti coloro che hanno seguito e sostenuto il loro percorso verso Nizza.

13 settembre – Rivalta - Triathlon Sprint: Simone Fulcheri al via

La Triatletica Mondovì chiude la stagione regionale della Coppa Piemonte Age Group. Nell’ultima prova in programma a Rivalta con l’omonimo triathlon sprint (750 m di Nuoto, 20 km Ciclismo e 5km di Corsa), Simone Fulcheri si piazza al 6° posto di categoria S3 con il crono di 1h17’44”.