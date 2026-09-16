mercoledì 16 settembre
“Montagne a scuola” prende il via ad Acceglio: oltre 100 studenti del Virginio Bianchi incontrano Uncem e Fondazione CRC
“Montagne a scuola” prende il via ad Acceglio: oltre 100 studenti del Virginio Bianchi incontrano Uncem e Fondazione CRC
Leggi le ultime di: Scuole e corsi
 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 16 settembre 2026, 09:44

“Montagne a scuola” prende il via ad Acceglio: oltre 100 studenti del Virginio Bianchi incontrano Uncem e Fondazione CRC

Nella Casa Alpina della Parrocchia di Boves due ore di confronto “a ruota libera” su acqua, foreste e rifiuti con il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero e la coordinatrice Caterina Morello

“Montagne a scuola” prende il via ad Acceglio: oltre 100 studenti del Virginio Bianchi incontrano Uncem e Fondazione CRC

Oltre cento gli studenti che hanno preso parte al primo incontro di "Montagne a scuola", ieri (martedì 15 settembre) ad Acceglio. Nella suggestiva cornice della Casa Alpina della Parrocchia di Boves gli studenti dell'Istituto d'istruzione Virginio Bianchi di Cuneo hanno incontrato il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero, con la coordinatrice del progetto Caterina Morello,  nell'ambito dell' iniziativa supportata da Fondazione CRC. Per far conoscere meglio ai giovani il loro territorio, quello dove vivono e frequentano, con fronti culturali, economici, sociali.

Due ore "a ruota libera" partendo proprio dall'idea di montagna dei ragazzi. Colombero: "Una platea vivace e eterogenea che riuniva studenti degli indirizzi musicale, artistico e geometri, uniti da una spiccata sensibilità ambientale che permette loro di individuare senza esitazione numerosi temi prioritari quali la gestione dell'acqua, delle foreste e dei rifiuti. È molto emozionante parlare di territorio e comunità con i ragazzi. Proseguiremo con molte altre iniziative del genere. E posso dire che le scuole di secondo grado possono anche proporci attività e iniziative da fare insieme".

L'incontro "immersivo" ad Acceglio è stato possibile grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico Girodengo, che da anni organizza nel proprio istituto un breve soggiorno di inizio anno in montagna per favorire l'aggregazione tra studenti. "Siamo contenti come Uncem - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale - di avviare in Piemonte e in particolare nel Cuneese questa attività formativa, di dialogo. C'è sempre molto più a imparare dai ragazzi, rispetto a quanto raccontiamo. È sempre un ricevere prezioso, che spinge ad andare oltre le solitudini".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium