“Montagne a scuola” prende il via ad Acceglio: oltre 100 studenti del Virginio Bianchi incontrano Uncem e Fondazione CRC

Oltre cento gli studenti che hanno preso parte al primo incontro di "Montagne a scuola", ieri (martedì 15 settembre) ad Acceglio. Nella suggestiva cornice della Casa Alpina della Parrocchia di Boves gli studenti dell'Istituto d'istruzione Virginio Bianchi di Cuneo hanno incontrato il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero, con la coordinatrice del progetto Caterina Morello, nell'ambito dell' iniziativa supportata da Fondazione CRC. Per far conoscere meglio ai giovani il loro territorio, quello dove vivono e frequentano, con fronti culturali, economici, sociali.

Due ore "a ruota libera" partendo proprio dall'idea di montagna dei ragazzi. Colombero: "Una platea vivace e eterogenea che riuniva studenti degli indirizzi musicale, artistico e geometri, uniti da una spiccata sensibilità ambientale che permette loro di individuare senza esitazione numerosi temi prioritari quali la gestione dell'acqua, delle foreste e dei rifiuti. È molto emozionante parlare di territorio e comunità con i ragazzi. Proseguiremo con molte altre iniziative del genere. E posso dire che le scuole di secondo grado possono anche proporci attività e iniziative da fare insieme".

L'incontro "immersivo" ad Acceglio è stato possibile grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico Girodengo, che da anni organizza nel proprio istituto un breve soggiorno di inizio anno in montagna per favorire l'aggregazione tra studenti. "Siamo contenti come Uncem - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale - di avviare in Piemonte e in particolare nel Cuneese questa attività formativa, di dialogo. C'è sempre molto più a imparare dai ragazzi, rispetto a quanto raccontiamo. È sempre un ricevere prezioso, che spinge ad andare oltre le solitudini".