BASKET / Granda College apre la nuova stagione 2026/27: al via l'Open Day “Entra in gioco!” e il tradizionale Torneo Bessone

Granda College, cooperativa sociale sportiva dilettantistica e impresa sociale, presenta la nuova stagione sportiva 2026/27 all'insegna della crescita, dell'inclusione e dell'investimento sul territorio, e apre contemporaneamente le porte a ragazzi e ragazze di Cuneo con “Entra in gioco!”, l'Open Day di pallacanestro in programma venerdì 18 settembre, alle ore 17,30, presso SportArea (Borgo San Giuseppe, Cuneo). Il weekend successivo, sempre a SportArea, torna anche il Torneo Bessone, venerdì 19 e sabato 20 settembre.

“Un anno dopo la svolta societaria che ne ha ridisegnato l'identità, la cooperativa annuncia il potenziamento dell'impianto SportArea, nuove collaborazioni per l'inserimento lavorativo e un calendario di attività che unisce sport agonistico e amatoriale”, dichiara Daniele Grosso, presidente di Granda College.

L'Open Day “Entra in gioco!”: la pallacanestro per tutti

L'iniziativa è dedicata ai ragazzi e alle ragazze frequentanti le scuole medie e il biennio superiore che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla pallacanestro, o tornare a giocarci dopo una pausa. Non è una selezione: è un invito aperto a tutti, indipendentemente dall'esperienza pregressa.

“Con ‘Entra in gioco!’ vogliamo offrire a ragazzi e ragazze delle scuole medie un primo contatto libero e senza pressioni con la pallacanestro — dichiara la società —. Chi parteciperà potrà poi scegliere di iscriversi al corso base, gratuito, e proseguire il proprio percorso fino a giocare le prime partite di categoria.”

Dopo l'Open Day, chi vorrà proseguire potrà iscriversi al corso di avviamento, per poi entrare a far parte di una squadra e partecipare ai primi tornei giovanili, in coerenza con la missione di Granda College: promuovere la pratica cestistica — agonistica e amatoriale — come strumento di crescita personale e di inclusione sociale.

Il Torneo Bessone torna a SportArea: due giorni di basket

Il weekend successivo all'Open Day, SportArea ospiterà anche il Torneo Bessone, appuntamento tradizionale del basket cuneese che unisce categorie giovanili, squadre senior e il classico incontro delle “Vecchie Glorie” della pallacanestro provinciale. Si gioca venerdì 19 e sabato 20 settembre, sempre presso SportArea.

Venerdì 19/09 — Under 15 Femminile 14:00 GC Cuneo-Milano BS · 15:45 Moncalieri-PNC Nole · 17:30 e 19:00 semifinali/finali Venerdì 19/09 — ore 21:00 Amichevole Serie B: Granda College Cuneo - PNC Nole Sabato 20/09 — DR1 Maschile 9:30 GC Cuneo-Basket Mondovì · 11:00 Gators-Amatori Savigliano Sabato 20/09 — ore 12:00 Amichevole delle Vecchie Glorie (campo esterno) Sabato 20/09 — pomeriggio 15:00 e 17:00 semifinali/finali, a seguire premiazione

La stagione 2026/27: agonismo e sport per tutti

Sul fronte sportivo, la stagione vedrà impegnate le squadre di Granda College nei campionati FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), a partire dall'accoglienza dei giovanissimi atleti e atlete dell'Under 13, provenienti dalle attività di minibasket dell'Associazione Promosport, fino alla prima squadra Serie D maschile e Serie B femminile interregionale, composta per la maggior parte da atleti e atlete degli ultimi anni del settore giovanile.

Accanto all'attività agonistica, prosegue e si rafforza l'offerta di sport amatoriale, grazie all'adesione al Centro Sportivo Italiano (CSI), per garantire a giovani e adulti la possibilità di praticare sport in un contesto accogliente e continuativo.

SportArea cresce: una seconda palestra

Granda College è concessionaria dell'impianto sportivo SportArea, a Borgo San Giuseppe (Cuneo), oggi punto di riferimento per lo sport e la socialità del territorio. Grazie al contributo della Fondazione CRC e di alcuni sponsor, nei prossimi mesi l'impianto verrà rinnovato negli spogliatoi, nella sala accoglienza e con nuovi canestri e, soprattutto, ampliato con una nuova palestra dedicata al mezzo campo di basket (3vs3) e alle attività di preriscaldamento: un investimento che permetterà di offrire ai ragazzi e alle ragazze del territorio maggiori opportunità di gioco e allenamento.

Da SRL a cooperativa sociale: una scelta di visione

Un anno fa i soci di Granda College hanno compiuto un passaggio importante: la trasformazione della precedente società a responsabilità limitata in cooperativa sociale, affiancando così alla natura di Società Sportiva Dilettantistica (SSD) anche quella di Ente del Terzo Settore (ETS). Una scelta non formale, ma identitaria, che rende la società “a porta aperta”, aperta cioè a chiunque — famiglie, cittadini, lavoratori, atleti — abbia a cuore lo sport come strumento di crescita e di comunità.

Per la cooperativa, questo significa considerare la pratica sportiva — sia a livello agonistico sia amatoriale, rivolta a minori e giovani — prima di tutto come attività educativa: uno strumento di crescita personale, di relazione e di inclusione sociale, e non solo di prestazione atletica.

Con il cambio di ragione sociale è stato nominato un nuovo CdA con la conferma di Stefania Calandri, Chiara Bardini e Daniele Grosso (presidente), e l'ingresso di due consiglieri, Paolo Petrucci e Luca Papagni (vicepresidente). Alberto Maniscalco è confermato Direttore Tecnico.

La cooperativa ha inoltre vinto il Premio CoopStartUp 2026, promosso da Legacoop Piemonte e Coopfond con il partner Fondazione Compagnia di San Paolo.

Una nuova collaborazione per l'inserimento lavorativo

Nella gestione dell'impianto, Granda College avvia una collaborazione con il SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi) del Consorzio Servizi Sociali Cuneese, per offrire percorsi di inserimento lavorativo a persone svantaggiate all'interno delle attività di gestione di SportArea. Un progetto coerente con la doppia natura della cooperativa, che unisce servizi educativi e sportivi (tipo A) a percorsi di inclusione lavorativa.