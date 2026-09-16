TENNIS / Si chiude un'estate intensa per i ragazzi e le ragazze della VTT di Lagnasco

Estate piena per i ragazzi e le ragazze della VTT di Lagnasco.

La stagione 2026/2027 è già scattata ma è giusto tornare sulle ultime partecipazioni dei giocatori emergenti del club lagnaschese nelle massime vetrine nazionali delle diverse categorie.

Hanno preso parte ai campionati italiani individuali under 11, disputati a Sanremo, Lorenzo America, di diritto al main draw per il secondo posto raggiunto ai regionali, e Giovanni Ferrato, presente nel tabellone di qualificazione della stessa competizione. Marta Bruna e Edoardo Pallo sono stati schierati invece nei Campionati Italiani under 12 al TC Bonacossa di Milano, la blasonata e storica “Coppa Lambertenghi” che fin dalle origini ha avuto quale sede il club meneghino.

Nei campionati a squadre ha brillato l’under 12 maschile, fermata solo nei quarti di finale al Bonacossa di Milano e al doppio di spareggio dal TC Finale: “Un grande risultato – commentano i dirigenti della VTT di Lagnasco – perché la formazione ligure era la favorita della vigilia”.

Marta Bruna, portacolori della Canottieri Casale ma giocatrice cresciuta in VTT, centro nel quale si allena, ha conquistato la fase nazionale ad Alassio della competizione under 12 femminile che nel prossimo fine settimana si chiuderà in Sicilia. Isotta Montanero, infine (under 10), con All In Sport Rackets, in squadra con le compagne è stata autrice dell’ingresso nelle prime quattro formazioni d’Italia dopo aver vinto la prova di macroarea Nord Ovest.

In proiezione tornerà il 17 ottobre Emilio Sanchez nel club lagnaschese per un appuntamento, in stage e di formazione, assolutamente da non perdere.