Novello, successo per il Memorial “Salvino Camera”

Domenica 13 settembre 2026, a Novello, nel pomeriggio, si è tenuta la tradizionale camminata non competitiva – aperta a tutti - in memoria dello stimato chirurgo albese, dottor Salvino Camera, socio del club di Alba, prematuramente scomparso. L’evento, organizzato dal Rotary albese da più di dieci anni, ha lo scopo di raccogliere i fondi per sostenere borse di studio che permettano a studenti locali kenyoti con scarse risorse economiche di frequentare la Scuola Infermieri, diventando così un sostegno per le famiglie e per la comunità.

L’iniziativa è in linea sia con il motto rotariano di quest’anno, “Creiamo un impatto duraturo”, sia con la volontà del dottor Salvino Camera, primario di chirurgia dell’Ospedale di Alba, che aveva dedicato generosamente il suo tempo e la sua professionalità di medico all’Ospedale di Wamba, a circa 300 chilometri da Nairobi (Kenya) e credeva fortemente nella formazione di infermieri locali, come ricordato dalla moglie Paola Vigna.

Dal 2015 il Rotary Club di Alba sostiene il progetto di finanziamento delle borse di studio.

Nel 2025 l’Ospedale e la Scuola infermieri di Wamba sono stati chiusi e i fondi raccolti durante la camminata, detratte le spese, sono stati devoluti alla Scuola infermieri del North Catholic Hospital di Kinangop in Kenya, attraverso l’associazione albese “Amici di Kinangop” che da anni sostiene l’attività dell’ospedale con l’invio di medici italiani specializzati in chirurgia che operano i pazienti e formano i colleghi kenyoti, guidati dal professor Bruno Frea, stimato urologo.

La camminata del 2026 ha raccolto, tra partecipanti e erogazioni liberali, 2000 euro, che permetteranno di erogare una borsa di studio per la frequenza della scuola infermieri.

La camminata -organizzata dal socio Roberto Reggio son la moglie Etta - si è svolta su un percorso di circa 5 chilometri ad anello, ed ha permesso ai partecipanti di ammirare il panorama straordinario delle colline patrimonio dell’UNESCO, concludendosi con una merenda sinoira organizzata con la collaborazione della Pro loco di Novello.