Alba: consegnati dei riconoscimenti alle squadre del Tennis Padel & Pickleball Club

Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno consegnato alcuni riconoscimenti ai componenti delle squadre di Padel e Pickleball del Tennis Padel & Pickleball Club di Alba, protagonisti di importanti risultati a livello nazionale.

Tre targhe con la scritta "La Città di Alba vi ringrazia per l'impegno, il sacrificio e per aver incarnato i valori sportivi più elevati, che hanno reso possibile questo straordinario risultato" sono state consegnate dagli amministratori alle diverse squadre.

Una targa è stata consegnata alla squadra maschile di Padel, vincitrice del campionato di Serie B e promossa in Serie A nel giugno 2026, con un grazie ai suoi giocatori Andrea Masoero, Alessandro Ferrero, Lorenzo Romano, Augustin Reca, Marco Fogliata, Thomas Saiani, Federico Ciriello e Gioele Lorenzin, giocatore e capitano, insieme al coordinatore e direttore generale Alessandro Boero.

Una targa è stata consegnata anche alla squadra femminile di Padel, vincitrice del campionato di Serie B e promossa in Serie A nel giugno 2026, composta da Francesca Ligotti, Camilla Rapalino, Marta Arellano Navarro, Camilla Ronchini, Marta Croci, Rossella Giulianati, Marika Montanaro e Marcella Lorenzin, insieme al capitano Andrea Masoero e al coordinatore e direttore generale Alessandro Boero.

Targa anche alle squadre di Pickleball del Tennis Padel & Pickleball Club di Alba, vicecampioni d'Italia nel campionato a squadre Open - serie A - a luglio 2026. La squadra femminile era composta da Antonella Giuliano, Vittoria De Pasquale, Petra Senesi, Sabine Brezina e Mireia Recasens, mentre la squadra maschile era composta da Marcello Bettinelli, Davide Vendrame, Andrea Bosi e Alessandro Vitali. Tutti insieme al capitano Pep Giuliano e al coordinatore e direttore generale Alessandro Boero.

Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore allo Sport Davide Tibaldi dichiarano congiuntamente: "È un grande orgoglio per la Città di Alba poter celebrare atleti e società che, con passione, dedizione e spirito di squadra, hanno portato il nome della nostra città ai vertici dello sport nazionale. Le promozioni in Serie A nel padel e il prestigioso secondo posto italiano nel pickleball sono risultati straordinari, frutto di talento, ma soprattutto di un grande lavoro quotidiano. A tutti gli atleti, ai capitani, al coordinatore e direttore generale Alessandro Boero e a tutta la società rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni e il ringraziamento dell'Amministrazione comunale. Questi successi rappresentano un esempio per tanti giovani e confermano quanto lo sport sia importante per la nostra comunità, non solo per i risultati agonistici, ma anche per i valori di impegno, rispetto, inclusione e condivisione che sa trasmettere".



