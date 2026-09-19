CALCIO SERIE D / Saluzzo all’esame Sanremese, il Bra cerca a Borgosesia la prima vittoria stagionale

Il terzo impegno in otto giorni per le squadre del girone A di Serie D è ormai alle porte. Domani, domenica 20 settembre, è infatti prevista la quarta giornata di campionato, posizionata al termine di una settimana intensa e caratterizzata anche dal turno infrasettimanale.

Per quanto riguarda le formazioni cuneesi sono in programma Sanremese-Saluzzo e Borgosesia-Bra, entrambe alle ore 15:00.

Il Saluzzo 1901, forte di un avvio stagionale assai promettente, farà visita alla Sanremese dall'alto del suo attuale primato in classifica. I ragazzi guidati dall’allenatore Antonino Asta arrivano dal bel successo interno ottenuto in settimana contro il Celle Varazze (3-1). All’”Amedeo Damiano” è infatti andato in scena un match scoppiettante, deciso dalle reti di Umberto Morleo, Manuel Fontana e Andrè Furtado, giovanissimo classe 2009 al secondo centro in pochi giorni. A nulla è valso, per i savonesi, il gol di Gabriel Graziani.

I granata, il cui nuovo presidente Andrea Perri è da poco subentrato all’ex Pierluigi Pairetto, cercheranno di continuare il trend positivo contro una squadra blasonata e forte come la Sanremese. Mercoledì scorso i liguri sono stati fermati dal Chisola, che si è imposto a Vinovo con il risultato di 1-0 (decisivo Ozara). Nonostante ciò, la formazione di mister Gianluca Festa rimane tra le favorite per la vittoria finale del campionato, grazie soprattutto all’ottimo mercato condotto in estate.

I piemontesi si trovano nel gruppo di prime a quota sette, in una graduatoria più che mai provvisoria, mentre gli imperiesi hanno finora collezionato quattro punti.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 allo stadio comunale “Ugo Cichero” di Sanremo. A dirigere l’incontro sarà Alessandro Niccolai di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Filippo Ferretti e Giovanni Gallà, entrambi della sezione di Pistoia.

L’AC Bra, invece, va a caccia del primo successo e spera di ottenerlo proprio sul campo del Borgosesia. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di misura maturata all’”Attilio Bravi” contro la Biellese (0-1 con gol di Caselli), al termine di una partita equilibrata in cui probabilmente i cuneesi non meritavano di uscire battuti.

Il tecnico Riccardo Boschetto è tornato immediatamente al lavoro, desideroso di regalare ai tifosi la prima gioia stagionale per risollevare subito l'umore della storica piazza. I braidesi faranno visita alla squadra, sulla carta, più abbordabile di questo inizio di campionato. Il Borgosesia di mister Thomas Forzatti non va però assolutamente sottovalutato: i granata, infatti, arrivano dal prezioso pareggio a reti bianche conquistato contro il Gozzano. Inoltre, al debutto, i vercellesi stavano vincendo 2-1 sul campo del Chisola prima che l’incontro venisse sospeso per l’infortunio dell’arbitro.

Le due formazioni sono appaiate in classifica al provvisorio quattordicesimo posto ed entrambe vantano, per ora, un solo punto.

La partita andrà in scena allo stadio comunale di Borgosesia con fischio d’inizio previsto per le 15. Il match sarà diretto da Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia che potrà contare sull’aiuto degli assistenti Andrea Gentilezza di Civitavecchia e Filippo Morbelli di Albenga.

4a GIORNATA GIRONE A SERIE D:

Domenica 20 settembre

15:00 Asti - Valenzana Mado

15:00 Biellese - Chisola

15:00 Borgosesia - Bra

15:00 Celle Varazze - Ligorna

15:00 Derthona - Millesimo

15:00 Sanremese - Saluzzo

15:00 Lascaris - Sestri Levante

Lunedì 21 settembre

14:30 Fezzanese - Gozzano

Mercoledì 30 settembre

15:00 Alessandria - Imperia