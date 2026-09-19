SKIROLL / Emanuele Becchis compie l'impresa e vince la Sprint in Val di Fiemme [VIDEO]

Italia assoluta protagonista nelle sprint di Coppa del mondo che si sono disputate a Ziano di Fiemme (Tn), valevoli per le finali di Coppa del mondo.

La categoria seniores ha registrato il trionfo di Emanuele Becchis che nella big final ha superato Michele Valerio, mentre Alessio Berlanda ha chiuso al terzo posto, estromettendo dal podio il norvegese Jostein Olafsen Soerset.

Il 33enne bovesano si conferma l’uomo più veloce al mondo sugli skiroll.

Nonostante un improvviso affaticamento all'adduttore, il "Professore" Becchis morde l'asfalto e stampa il miglior crono nelle qualifiche, tallonato dal trentino Michele Valerio. La loro è una cavalcata travolgente fino alla finalissima.

L'attesissimo scontro finale Becchis-Valerio si decide sul filo di lana: Valerio incastra clamorosamente gli skiroll nel momento topico e deve accontentarsi dell'argento. È l'ennesimo capolavoro di Becchis: “Vincere nella mia seconda casa è fantastico. Nonostante il problema fisico, tutto è andato per il meglio”.

QUI L'INTERVISTA RILASCIATA A GIORGIO CAPODAGLIO

La gara femminile è andata invece a Alba Mortagna davanti alla lettone Linda Kaparkaleja e alla norvegese Ragnhild Aarekol. La classifica generale si chiude con il successo di Vigants, mentre Becchis strappa in extremis il pettorale di leader nella sprint proprio a Vigants.

Nella categoria juniores Raul Castagna si è imposto sul francese Levi Maury e al lettone Valts Skujins, fra le donne Nicole Falanelli si è piazzata ai piedi del podio con quarto posto, preceduta dalla norvegese Emilie Ruud, dalla finlandese Anni Rohla e dalla slovena Tinkara Sitar. Domenica 20 settembre ultime prove stagionale con le team sprint.