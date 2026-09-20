Bra, si conclude "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista!"

Nata grazie ad un'idea progettuale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione "Angiolina Costantino", la città di Bra e più precisamente il Polifunzionale "Giovanni Arpino" alle ore 9.00 "in punto" sarà degna cornice della cerimonia finale de "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista" che sull'anno scolastico 2025/26 ha raggiunto la 19.ma edizione.

La longeva iniziativa che vede in campo al fianco dell'UNVS anche AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero da tempo si avvale del supporto della Fondazione CRC e dell'Amministrazione Comunale di Bra che ne hanno riconosciuto la valenza ed utilità al contesto sociale legato al mondo giovanile.

Con la partecipazione attiva di quattro direzioni didattiche di Bra2, Cherasco, Sommariva del Bosco e Provvidenza ed il coinvolgimento nel tempo anche di quelle di Sommariva Perno e Santa Vittoria d'Alba, oltre 1000 ì "provetti giornalisti" della scuola primaria, classi IV che di mese in mese hanno lavorato su stimoli didattici argomentando su aspetti legati al mondo dello sport, della sanità e del sociale a 360° gradi.

"Nonostante non sia mai semplice coordinare e coinvolgere di anno in anno i diversi attori che hanno raccolto positivamente la nostra iniziativa progettuale, come sezione territoriale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport non possiamo che esser soddisfatti, visto anche il coinvolgimento del Ministero Istruzione e Merito di Cuneo e del CSV Cuneo partner progettuali, ad una manifestazione che si protrae da ben 19 edizioni ed a cui siamo particolarmente attaccati" - dice il Presidente della Sezione Angiolina Costantino Giuseppe Gandino che conclude - "Tanto il lavoro svolto per dar vita di anno in anno a questa bella iniziativa frutto dell'impegno di diversi volontari: in questa occasione a nome del Consiglio Direttivo un grazie particolare voglio esprimerlo alle insegnanti Marita Giubergia (MIM), Graziella Agnelli e Giuseppina Gramaglia unitamente ai giornalisti Renato Arduino e Lorenzo Tanaceto de "La Stampa" che con autentico spirito di servizio nel tempo hanno permesso il buon esito dell'iniziativa progettuale confermata anche per l'anno scolastico in corso".