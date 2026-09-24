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Attualità | 24 settembre 2026, 16:53

Accoglienza stagionali ad Alba: dalla maggioranza consiliare solidarietà alla Caritas e un richiamo alle iniziative del Comune

I gruppi di maggioranza esprimono vicinanza a don Domenico Degiorgis per le intimidazioni ricevute e rivendicano gli interventi attuati dall'Amministrazione a favore dell'integrazione e contro lo sfruttamento

Accoglienza stagionali ad Alba: dalla maggioranza consiliare solidarietà alla Caritas e un richiamo alle iniziative del Comune

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al nostro giornale dai gruppi di maggioranza nel Consiglio comunale di Alba. Oltre a manifestare vicinanza e solidarietà al direttore della Caritas albese, don Domenico Degiorgis, in merito alle gravi intimidazioni denunciate nell'intervista pubblicata dalla nostra testata (a questo indirizzo), i gruppi che sostengono la maggioranza del sindaco Gatto richiamano il costante impegno dell'Amministrazione comunale per rispondere all'emergenza abitativa e di accoglienza delle decine di lavoratori stagionali giunti nelle Langhe per la vendemmia e i lavori agricoli. Di seguito il testo integrale della lettera.

***

Caro don Domenico,

abbiamo letto le tue dichiarazioni sulla situazione dei lavoratori stagionali ad Alba e vogliamo innanzitutto esprimerti la nostra solidarietà e vicinanza, così come agli operatori e ai volontari della Caritas.

Le intimidazioni che hai raccontato sono un fatto grave. Chi opera quotidianamente accanto alle persone più fragili deve poterlo fare liberamente, senza pressioni o minacce. Su questo crediamo sia importante che le istituzioni e tutta la comunità sappiano essere unite.

Conosciamo il lavoro che Caritas svolge ogni giorno e sappiamo quanto sia importante il ruolo di chi, come te e il tuo gruppo di lavoro, vive direttamente le situazioni di maggiore difficoltà e porta all'attenzione pubblica problemi che spesso rischiano di rimanere invisibili.

Proprio per questo riteniamo importante continuare a confrontarsi sul tema dei lavoratori stagionali, anche e soprattutto partendo dalle criticità che vengono segnalate.

Allo stesso tempo, come gruppi di maggioranza, riteniamo corretto ricordare che il Comune di Alba in questi anni ha lavorato su questi temi, partecipando ai tavoli territoriali e al percorso Common Ground, collaborando con Prefettura, Regione, organizzazioni sindacali, associazioni e realtà del territorio e affrontando, insieme agli altri soggetti coinvolti, le questioni dell'accoglienza, dell'abitare e della prevenzione dello sfruttamento. Senza dimenticare l'apertura estiva presso la scuola Macrino nell'estate del 2024 e il dormitorio invernale in via Ognissanti negli ultimi due inverni, oltre alla costante collaborazione con la Caritas cittadina.

Quest'anno, inoltre, è stato avviato nell'ambito di "Common Ground 2" un progetto specificamente dedicato all'accoglienza abitativa temporanea dei lavoratori stagionali, con l'obiettivo di mettere a disposizione nuovi posti e costruire un sistema che possa essere rafforzato nelle prossime stagioni. Il progetto è già operativo e ha permesso di intercettare e accompagnare diversi lavoratori presenti sul territorio.

Sappiamo che quanto fatto non è sufficiente a risolvere un fenomeno così complesso e che molto resta da fare. Proprio per questo crediamo che il confronto tra Comune, Caritas e tutte le realtà che operano sul territorio debba continuare, con l'obiettivo di migliorare le risposte e renderle sempre più efficaci ma con la consapevolezza che non tutto può essere risolto a livello locale data la complessità della situazione.

Non vogliamo contrapporre chi amministra a chi opera sul campo. Al contrario, pensiamo che il lavoro delle istituzioni e quello delle realtà sociali debbano procedere insieme.

Per questo, caro don Domenico, vogliamo rinnovarti la nostra vicinanza e il nostro sostegno, confermando la disponibilità a continuare a lavorare insieme per una città capace di garantire dignità, accoglienza e diritti a tutte le persone che vivono e lavorano sul nostro territorio.

I gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Alba

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