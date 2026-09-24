Alba, Enel avvisa: interruzione energia elettrica in zona Moretta, mercoledì 14 ottobre dalle 8 alle 15

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l'interruzione dell'energia elettrica per lavori sui propri impianti, mercoledì 14 ottobre dalle 8 alle 15 in:

Corso Cortemilia da 135 a 149, 141a, 143a, 4, 54, 62, da 66 a 82, 72d, 82/1, illuminazione pubblica, senza numero civico, cantiere, telecomunicazioni;

Strada Occhetti da 59 a 61, 61bis, 8, 60, 60bis, illuminazione pubblica, senza numero civico;

Via Alessandro Fleming 1, da 5 a 11, da 19 a 23, 4, da 8 a 14;

Via De Gasperi 3, da 2 a 24, illuminazione pubblica, senza numero civico;

Strada Sottoripa da 8 a 20;

Via Ferdinando Gioelli 16;

Via Vincenzo Prandi senza numero civico;

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadinini a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio consultare il sito e-diStr.ibuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.