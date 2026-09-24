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Attualità | 24 settembre 2026, 14:50

Verzuolo e Venasca, arriva la nuova pediatra: dal 1° ottobre Carlotta Pepino

Con un incarico temporaneo prende in carico i bambini che erano seguiti dalle dottoresse Risso e Visconti. Chi non ha scelto un altro medico le sarà assegnato d'ufficio, senza bisogno di andare agli sportelli

Verzuolo e Venasca, arriva la nuova pediatra: dal 1° ottobre Carlotta Pepino

Verzuolo e Venasca hanno di nuovo un pediatra di riferimento. La dottoressa Carlotta Pepino è stata individuata come pediatra di libera scelta con incarico temporaneo nei due Comuni. Prenderà in carico i bambini che erano assistiti dalle dottoresse Roberta Risso e Chiara Visconti. Finora questi piccoli pazienti sono stati seguiti in via provvisoria dai pediatri Nadia Chiapello, Anna Lorenzati e Mauro Tonello.

La dottoressa Pepino comincerà a lavorare giovedì 1° ottobre e riceverà solo su appuntamento, al numero 351 2894104. A Verzuolo sarà nell'ambulatorio di piazza Willy Burgo 4: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18; martedì e giovedì dalle 9 alle 12. A Venasca riceverà in via Favole 10:

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