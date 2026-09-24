Cuneo, Luca Sandalo scomparso da lunedì: l’appello della famiglia

È uscito di casa nella giornata di lunedì 21 settembre e da allora non è più rientrato. Sono ore di apprensione a Cuneo per Luca Sandalo, 32 anni, del quale la famiglia non ha più notizie. L’ultimo avvistamento risale a lunedì, in corso Giolitti. Secondo quanto riferito dalla famiglia, potrebbe essere stato diretto verso Torino.

La denuncia di scomparsa è già stata presentata alle forze dell’ordine. La madre ha inoltre contattato gli ospedali per cercare di avere informazioni sul figlio. Luca vive con i genitori e, al momento dell’allontanamento, sarebbe uscito volontariamente. Non avrebbe con sé il cellulare, che si trova in riparazione, mentre avrebbe con sé i documenti.

La preoccupazione della famiglia è legata soprattutto al fatto che, nonostante in passato fosse già capitato che Luca si allontanasse da casa, questa volta non ha lasciato alcuna notizia. “Quando è uscito era tranquillo. Non so cosa sia successo”, racconta la madre.

In altre occasioni, spiega la donna, Luca aveva fatto ritorno nell’arco della giornata oppure aveva trovato il modo di mettersi in contatto con la famiglia. “Magari anche con altri telefoni mi faceva sapere qualcosa. Mi diceva: ‘Mamma, mi vieni a prendere in stazione?’ Adesso invece è il silenzio assoluto”.

È proprio questa assenza di comunicazioni a destare maggiore preoccupazione. “Non ho nessuna notizia, non so se sta bene. Non so dove sia”, dice la madre, che si è rivolta anche agli ospedali dopo aver formalizzato la denuncia.

Al momento della scomparsa Luca indossava un pantalone bianco della tuta, una polo blu con il colletto e scarpe prevalentemente arancioni, con rifiniture nere. Aveva inoltre un cappellino da baseball.

L’ultimo avvistamento è dunque quello di lunedì 21 settembre in corso Giolitti, a Cuneo. La famiglia invita chiunque abbia visto Luca o possa avere informazioni sui suoi spostamenti a contattarla.

Per eventuali segnalazioni sono disponibili i numeri 339 854 8475 e 349 468 4400.